Con los primeros dos casos confirmados de viruela símica –más conocida como viruela del mono–, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR activó una campaña sanitaria que incluye la realización de diagnósticos por PCR e información precisa sobre la enfermedad y los modos de prevenirla.

Los diagnósticos se realizan en el Centro de Tecnología en Salud Pública de esta facultad de la Universidad Nacional de Rosario, en el laboratorio de alta complejidad que funciona en la sala 9 del Hospital Centenario. Y corresponden a todas las personas que se atienden en ese centro médico y en la red de centros de salud del sur santafesino, informaron desde esa casa de altos estudios.

La viruela símica es una enfermedad causada por un virus similar al de la viruela y es considerada una zoonosis viral, es decir, puede transmitirse de distintos animales (ratas, ratones, hamsters y ardillas) a los humanos, aunque se propaga fácilmente de persona a persona.

En los últimos días se detectaron dos casos de personas que contrajeron este mal. De allí la decisión de esa unidad científica de compartir información vinculada a la transmisión, características clínicas, diagnóstico, qué hacer ante los síntomas y vacunas sobre esta enfermedad.

En Rosario, se puede realizar en el Centro de Tecnología en Salud Pública (CTSP) de la FBIOyF-UNR, en el primer piso de la Sala 9 del Hospital Provincial del Centenario.

¿Hay vacunación disponible?

Se estima que la vacunación contra la viruela podría brindar protección cruzada contra la viruela símica, aunque en Argentina la vacunación contra la viruela finalizó en el año 1978 cuando se erradicó la enfermedad. Actualmente existe una nueva vacuna para la prevención de la viruela símica aprobada en Canadá, y en Estados Unidos.

Historia epidemiológica

El primer caso humano se identificó en un niño en la República del Congo en 1970, luego se reportaron brotes en distintos países africanos. También, se registraron casos fuera del continente africano relacionados epidemiológicamente con viajes a áreas endémicas o contactos con animales. Desde mayo de 2022, se identificaron múltiples casos de viruela símica en varios países no endémicos.

En Argentina, desde la semana 21 (del 20 al 26/5) del 2022 a la semana 32 (5 al 11/8) de este año se registraron 1157 casos confirmados con dos fallecidos. Los casos se distribuyeron anualmente de la siguiente forma: 1025 en 2022, 124 en 2023 y 8 en lo que va de 2024. De estos últimos, 4 registran antecedentes de viaje o contacto con viajeros, uno no presenta estos antecedentes, mientras que los restantes se encuentran en investigación epidemiológica.

En la provincia de Santa Fe, por otra parte, se registraron 2 casos confirmados en 2024, sin fallecidos, que corresponden al departamento Rosario.

Transmisión

La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto cercano directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona enferma, especialmente contacto estrecho sexual; con objetos contaminados recientemente (ropa, sabanas, toallas, etc.), y probablemente con secreciones de las vías respiratorias de corto alcance que requieren contacto cercano prolongado, el beso, por ejemplo.

En este brote la vía sexual directa parece estar jugando un papel importante a través del contacto directo de mucosas ya sea oral, genital y anal.

El período de incubación de la viruela símica puede oscilar entre un rango de 4 a 21 días y la enfermedad tiene los siguientes signos y síntomas típicos: período prodrómico (fiebre, linfadenopatías, decaimiento, dolor de cabeza o muscular) seguido luego de la aparición de lesiones cutáneas (ampollas y pústulas en la piel y/o lesiones ulceras, todas muy dolorosas). Asimismo puede presentar signos y síntomas atípicos como lesiones en la piel (localización genital, anal, perianal, perineal u oral) sin un período prodrómico o inicial de la enfermedad.

Las lesiones son mayormente vesiculopustulosas, úlceras múltiples o únicas y maculares.

Recomendaciones

Ante la detección de lesiones en el cuerpo, consultar rápidamente a un centro de salud y evitar el contacto físico con otras personas. Todo caso sospechoso o confirmado debe realizar aislamiento estricto hasta obtener el resultado del laboratorio. Durante este período se debe utilizar barbijo quirúrgico bien ajustado, cubriendo nariz, boca y mentón y evitar el contacto con personas inmunodeprimidas, personas gestantes, niños y niñas durante el período de transmisión.

Las personas convivientes deben evitar el contacto con el caso sospechoso o confirmado, especialmente contacto de piel con piel. Se recomienda el uso de barbijo y distanciamiento siempre que no sea posible el aislamiento. No se debe compartir ropa, sábanas, toallas, cubiertos, vasos, platos, mate, etc.

Diagnóstico

El diagnóstico confirmatorio se realiza mediante la detección de ácidos nucleicos del virus utilizando la técnica de PCR en tiempo real. El tipo de muestra recomendada es el material de la lesión cutánea, que incluye: hisopado del contenido vesicular, costras de lesiones e hisopado rectal (en caso de proctitis).

