En el marco del Día Rosarino del Donante de Sangre, que se celebra cada tercer viernes del mes de agosto, el próximo jueves 14 de agosto de 8 a 14, en el Cemar (San Luis 2020) se realizará una colecta de sangre. Las y los interesados en concurrir deben sacar turno previamente en www.rosario.gob.ar/inicio/donar-sangre.

El objetivo de la actividad, más allá de la colecta de sangre, es concientizar a la población sobre la importancia de llegar a los 50 donantes de sangre diarios, que son los necesarios para que el sistema de salud público cuente con un stock que permita dar respuesta a la demanda y contar con mayor disponibilidad en caso de requerirlo.

Cabe recordar que durante todo el año se puede donar sangre en las postas fijas de donación, así como en las colectas organizadas por el Ministerio de Salud provincial, la Secretaría de Salud Pública municipal y las de organizaciones no gubernamentales, además de hacerlo en el Cemar, y en los hospitales Clemente Álvarez y Roque Sáenz Peña, solicitando turno previamente en el mismo sitio web.

Donar sangre es uno de los actos solidarios que más vidas salva. La sangre de un donante puede ser utilizada en tres personas distintas. La sangre no se puede almacenar indefinidamente, y por ello se requieren donaciones constantemente. Es preciso contar con donaciones periódicas que permitan garantizar en todo momento el suministro para quienes lo necesitan.

Se recuerda que pueden ser donantes de sangre aquellas personas de 16 a 65 años, con un peso mayor a los 50 kg y que gocen de buena salud. Los donantes deben concurrir con DNI, hidratados con líquidos dulces (gaseosas azucaradas, infusiones, jugos de frutas, etc.) o desayunar normalmente.