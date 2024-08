En medio de un clima tenso, el gobierno provincial recibirá a los gremios de la salud, este miércoles, en una nueva reunión paritaria, luego del rechazo de la última propuesta salarial de la Casa Gris.

El lunes pasado, a minutos de anunciar un nuevo plan de lucha por falta de respuesta y discontinuidad en el diálogo con la Provincia, los médicos fueron convocados a una nueva reunión paritaria para el próximo miércoles en un clima cada vez más caliente.

La última oferta salarial a los profesionales nucleados en AMRA y SiPrUS había sido del 9,95 % a concretarse en tres tramos (4,5% para el mes de julio, 3% para agosto y 2,45 para septiembre).

“Íbamos a anunciar medidas de fuerza para esta semana y la próxima a raíz de que no habíamos sido convocados a paritarias y no se habían efectuado los aumentos que sí recibieron el resto de los trabajadores del sector, hayan o no aceptado la paritaria. Si no aceptamos se impone el aumento o se sigue con el diálogo. Nos tendrían que haber convocado una semana antes”, había expresa en Sí 98.9, Pablo Crispo, de AMRA.

Y sumó: “Estamos muy preocupados por la forma en que se desenvuelve el gobierno en algunos aspectos, parece que estuviera llevando una guerra contra los trabajadores. Ningún trabajador tiene la obligación de llenar una declaración jurada de esas características y ahora esto de no citarnos ni responder a nuestro pedido para que se convoque a la continuidad de la paritaria”.