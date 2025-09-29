El Gobierno provincial informó una reducción del 84% en los casos de dengue en la temporada 2024-2025. Se aplicaron más de 141.000 dosis gratuitas de la vacuna, lo que convirtió a Santa Fe en la jurisdicción con mayor cobertura del país. Además, se quintuplicó la producción pública de repelente y se reforzó el control vectorial en 313 localidades.

El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes en Rosario el balance del programa Objetivo Dengue, que incluyó un dato clave: los casos de la enfermedad se redujeron un 84% en la última temporada respecto del período anterior. La estrategia combinó vacunación gratuita, producción masiva de repelente y nuevas herramientas de control vectorial en gran parte del territorio provincial.

Según el informe oficial, la campaña de vacunación alcanzó un récord con 141.014 dosis aplicadas, es decir, el 84% de las 168.000 adquiridas por la Provincia. Esto consolidó a Santa Fe como la jurisdicción con mayor cobertura contra el dengue en Argentina. Al mismo tiempo, el bloqueo temprano de focos permitió evitar brotes masivos: Sunchales, donde apareció el primer caso autóctono, cerró con apenas cuatro contagios frente a los 1.352 del año anterior.

Otro eje del plan fue la producción pública de repelente en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). La capacidad se quintuplicó hasta alcanzar un promedio de 2.750 frascos diarios, con un stock actual de 169.120 frascos y materiales para sostener la fabricación durante nueve meses en caso de un nuevo brote.

Además, 313 localidades (el 86% de la provincia) implementaron por primera vez planes propios de control vectorial, con capacitaciones, mesas de trabajo y acciones comunitarias. La descentralización de insumos y la creación de seis bases provinciales redujeron costos logísticos y fortalecieron la capacidad operativa local para responder más rápido.

La estrategia también sumó herramientas tecnológicas: se conformó una Red Entomológica Provincial con 359 ovitrampas geolocalizadas para monitorear la presencia del mosquito Aedes aegypti todo el año. Los municipios recibieron microscopios digitales que permiten analizar datos en tiempo real y planificar intervenciones más precisas en cada zona.