La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una serie de disposiciones para retirar del mercado productos considerados peligrosos o ilegítimos. Entre ellos figuran medicamentos oncológicos, cosméticos, filtros de agua, lavandina en polvo y hasta desodorantes para mascotas que se vendían sin autorización sanitaria o con etiquetas falsas.

Una de las medidas alcanzó a la empresa Filaxis S.A., cuya planta en San Isidro presentaba fallas críticas en los procesos de calidad y cambios no autorizados en fórmulas. Por ello, se prohibió la circulación de ocho lotes de los oncológicos Oxaliplatino 100 mg y Docetaxel 20 mg, mientras la firma quedó inhabilitada para producir.

En el rubro cosmético, la Anmat prohibió trece productos de la marca Juka.Alisados, que carecían de inscripción sanitaria y podrían contener formol, sustancia altamente tóxica. Asimismo, se retiró del mercado el desodorante y repelente para mascotas “Chau Pis”, que utilizaba un registro de otra empresa en forma fraudulenta.

El control también alcanzó a artículos de uso doméstico. Se prohibió la venta de la “Lavandina en polvo Calitex” y de filtros de agua de marcas como Gowave, Water Fusion, Osvan y Electrolux, estos últimos denunciados por las propias compañías como falsificaciones. Todos los lotes quedaron fuera de circulación en tiendas físicas y online.

Finalmente, la entidad detectó irregularidades en Medical Team S.R.L., que distribuía parches cardiovasculares y prótesis con etiquetas apócrifas, incluso simulando ser de la marca Gore-Tex. Frente a estas maniobras, la Anmat instruyó sumarios administrativos y ordenó el retiro inmediato de los productos, reforzando así su política de protección a los consumidores.