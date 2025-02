El Ministerio de Salud de la Provincia informó un caso fatal de Hantavirus. Se trata de un adolescente con domicilio en la ciudad de Recreo, del departamento La Capital, que comenzó con síntomas el 5 de febrero: síndrome febril, dolor abdominal y vómitos, con compromiso del estado general, que progresó en horas a insuficiencia renal aguda y respiratoria, por lo que requirió internación en la unidad de cuidados críticos y falleció el martes.

En el proceso de atención se solicitaron muestras que se derivaron al Laboratorio Central de Santa Fe, con resultado positivo para Hantavirosis.

A partir de este caso, desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se evalúa al resto de los convivientes, los que se encuentran a la fecha asintomáticos, dándose pautas de alarma para consulta precoz. Además se revisa el caso conjuntamente con Zoonosis y la Región de Salud - Nodo Santa Fe para las acciones que corresponden al diagnóstico de situación ambiental

Cómo se transmite

Las enfermedades causadas por hantavirus son zoonosis emergentes y originadas por virus que hoy conforman el género Orthohantavirus. Estos son transmitidos al ser humano por vía inhalatoria, mediante aerosolización de algunas especies de roedores, generalmente en el ámbito rural. El cuadro clínico típico es un síndrome febril agudo con gran malestar general, frecuentemente asociado a afecciones gastrointestinales, que puede ser seguido de un inicio repentino de dificultad respiratoria e hipotensión. La provincia de Santa Fe es considerada región endémica para contraer la infección.

Medidas para evitar la infección

* Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.

* Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.

* Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de hipoclorito de sodio y nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

* Ubicar huertas y leña (a 30 cm de altura) a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

* Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares como viviendas y galpones ubicados en ambientes rurales y/o silvestres en zonas endémicas que hayan estado cerrados por periodos prolongados. Cubrirse la boca y la nariz con un respirador o máscara N95 antes de ingresar.

* Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o excretas de estos. De tener que realizarlo, realizar la limpieza adecuada previamente y cubrirse con un respirador o máscara N95.

* Al acampar hacerlo alejado de maleza y basurales. No dormir directamente sobre el suelo; consumir agua potable.

* Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con hipoclorito de sodio junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

* El control de roedores no es practicable en el medio silvestre por el impacto ecológico, sin embargo, debe aplicarse en áreas urbanas. Consultar en el municipio por el control integral de plagas.

* Ante un caso confirmado se recomienda el monitoreo de síntomas y consulta precoz cuando lo requiera.

Situación epidemiológica

En Argentina, de acuerdo con información reciente brindada por el Ministerio de Salud de la Nación, circulan dos especies del virus: Andes y Laguna Negra y al menos 10 genotipos virales diferentes. Se diferencian cuatro zonas endémicas: Norte (Salta y Jujuy), Noreste (Misiones), Centro (Buenas Aires, Entre Ríos y Santa Fe) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).

Según datos publicados en el Boletín Epidemiológico de la Provincia de Santa Fe, desde la SE 01 a la SE 05 de 2025, se notificaron 61 casos, de los cuales 2 se confirmaron. Los casos confirmados correspondes a pacientes del sexo masculino de 24 años y 43 años, con residencia habitual en los departamentos Belgrano y Garay y fecha de inicio de síntomas ambos en la SE 02/2025.