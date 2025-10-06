El Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por revelar un mecanismo clave que protege al organismo de las enfermedades autoinmunes.

Los tres científicos fueron reconocidos por sus hallazgos sobre las células T reguladoras (Tregs), un tipo de linfocitos que actúan como los “guardianes” del sistema inmunitario, impidiendo que el cuerpo ataque por error sus propios tejidos.

Sus investigaciones permitieron comprender cómo funciona la tolerancia inmunitaria periférica, el sistema de control que opera fuera del timo y que evita respuestas autoinmunitarias dañinas.

El punto de partida se remonta a 1995, cuando el japonés Shimon Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, identificó un grupo de linfocitos T con capacidad para suprimir reacciones inmunológicas excesivas.

En ese momento, la comunidad científica creía que la tolerancia inmunitaria dependía exclusivamente del “filtro” del timo (la llamada tolerancia central). Sakaguchi demostró que existía una segunda barrera de defensa, sostenida por células especializadas que previenen el ataque a los tejidos propios.

Años más tarde, en 2001, la bióloga molecular Mary E. Brunkow y el inmunólogo Fred Ramsdell dieron el siguiente paso al identificar el gen FOXP3, indispensable para el desarrollo de las células T reguladoras. Comprobaron que una mutación en ese gen provocaba en ratones una vulnerabilidad extrema a enfermedades autoinmunes, y que en humanos era responsable del síndrome IPEX, un trastorno severo que afecta a niños pequeños.

En 2003, Sakaguchi unió ambas líneas de investigación y confirmó que FOXP3 es el regulador maestro de las Tregs, consolidando la comprensión moderna del sistema inmunológico como un equilibrio constante entre defensa y autocontrol.

Gracias a estos descubrimientos, la inmunología abrió un nuevo campo de estudio centrado en la tolerancia periférica, que hoy impulsa tratamientos experimentales contra el cáncer, diversas enfermedades autoinmunes y en trasplantes de órganos. Según el Comité Nobel, varios de esos desarrollos ya están en fase de ensayo clínico.

“El trabajo de Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi fue decisivo para entender por qué nuestro sistema inmunitario no se vuelve contra nosotros”, afirmó Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel, durante la conferencia en el Instituto Karolinska.

Brunkow es doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton y se desempeña en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle. Ramsdell, doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles, es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics. Sakaguchi, por su parte, es profesor distinguido en la Universidad de Osaka y Doctor en Medicina y Filosofía por la Universidad de Kioto.