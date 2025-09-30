Un enfermero del Policlínico Pami II de la zona norte de Rosario fue detenido este martes, acusado de tráfico ilícito de medicamentos de uso hospitalario. Según la investigación, sustraía ampollas de fentanilo y otros anestésicos de la farmacia del centro de salud para venderlos de manera ilegal.

La causa está en manos del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la UFI-PAMI y el área de asistencia a víctimas de la fiscalía local. Los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García coordinan las pesquisas.

El sospechoso, identificado como LEB, trabaja en el Pami desde 2014. Los investigadores analizan si fue quien proveyó anestésicos a un joven rosarino que falleció en agosto de 2023, posiblemente a causa del consumo de esas sustancias.

En el marco de la causa, Gendarmería Nacional realizó cuatro allanamientos en domicilios vinculados al detenido y en el propio policlínico. En su vivienda se incautaron ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio, entre otros medicamentos de uso exclusivo hospitalario.

El enfermero quedó bajo arresto y será imputado formalmente en las próximas horas, mientras la investigación se centra en determinar el alcance de la red de distribución de estos fármacos de altísima peligrosidad.