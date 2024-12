Pese a que ya se registraron los primeros dos casos de dengue autóctono de la temporada 2024-2025 en la ciudad, las farmacias siguen sin contar con stock de vacunas. Advierten que la producción no dio abasto por la demanda a nivel regional y auguran que en las próximas semanas ingresen algunas dosis, aunque solo sea para completar esquemas de inoculación.

“Nos preocupa muchísimo porque no podemos cumplir con la demanda que hay. Si bien se amesetó porque ya la gente sabe que no hay, la pregunta es permanente tanto entre quienes se tienen que colocar el refuerzo como entre quienes quieren iniciar la vacunación. La respuesta es que lamentablemente no tenemos vacunas”, explicó en Si989 Leonardo Jurado, prosecretario del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.

Y subrayó: “El laboratorio que está en Alemania produce para Sudamérica. Brasil se lleva una cantidad muy grande de eso y los gobiernos provinciales compraron una gran parte, eso hizo que los cálculos de producción hayan quedado cortos. Calculamos que para fin de mes o para el mes que viene vamos a tener -vacunas- en las farmacias, no muchas unidades pero sí para cumplir con los que ya se pusieron la primera -dosis-”.

Con respecto a la situación a nivel local, la semana pasada la Municipalidad confirmó los primeros dos casos de dengue autóctono de la temporada. Por un lado, se trata de una joven que presentó “signos de alarma” y se encuentra internada. Por el otro, un adulto mayor con síntomas “leves” que se recupera en su domicilio. Uno se registró en el Distrito Sudoeste y otro en el Noroeste.