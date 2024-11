Tras conocerse el caso de un hombre de 56 años que murió luego de haber sido atacado en Casiano Casas y Washington por un enjambre de más de 150 abejas, los especialistas sostienen la importancia de realizarse los estudios correspondientes en aquellas personas que sufrieron algún tipo de reacción por una picadura para comprobar si se trata de un caso de alergia.

“Cuando pica una abeja o una avispa en una persona que no es alérgica no pasa nada, pero en una persona que es alérgica puede haber una reacción, aún con una sola picadura. Una persona no nace alérgica sino que puede desarrollarla en cualquier momento de la vida. Y testearse en un momento y que las pruebas den negativo no te asegura que no vayas a ser alérgico más adelante”, explicó a RosarioPlus el médico alergista Gonzalo Chorzepa.

Al respecto, el especialista sumó: “No se sabe por qué aparece -la alergia- pero tienen más riesgo las personas que están más expuestas, es decir las que reciben picaduras a repetición, por ejemplo los que trabajan al aire libre haciendo jardinería o los apicultores. Las personas que se tienen que testear son las que alguna vez tuvieron alguna reacción. Es importante hacer una consulta con un alergista en las semanas siguientes a la picadura y no dejar pasar años, porque cuanto más pasa el tiempo es más difícil el diagnóstico".

“La diferencia entre una reacción alérgica y una reacción tóxica es la cantidad. Con alergia, una picadura alcanza para generar desde una reacción leve hasta una muy grave o mortal, y para la reacción tóxica se necesitan decenas de picaduras en el caso de un adulto. Si uno presenta síntomas después de una picadura hay que consultar rápidamente con un médico. Si los síntomas son a distancia, es decir si te pica en la mano y tenés ronchas en las piernas, posiblemente sea una reacción más grave”, agregó.

¿Qué es una alergia a una picadura de insecto?

Es un padecimiento que causa una reacción grave, y en algunos casos mortal, a la picadura de un insecto. Entre los insectos que causan las reacciones más graves se encuentran las abejas, las avispas y las hormigas coloradas. Estos insectos tienen aguijones especiales en la parte de atrás del cuerpo con los que pueden inyectar veneno en la piel.

¿Cuál es la reacción normal a una picadura de insecto?

Las picaduras de insecto pueden causar inflamación, enrojecimiento, dolor y sensación de calor en la zona que rodea a la picadura. Estos cambios suelen desaparecer en una o dos horas. En algunas personas, la zona que rodea la picadura se hincha mucho y esta hinchazón puede durar días: Esto se llama "reacción local extensa". No es algo peligroso, y no es lo mismo que una reacción alérgica.

¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica a una picadura de insecto?

Si es alérgico al veneno de un insecto, la picadura puede producirle una reacción normal (dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona que rodea la picadura) además de otros síntomas en todo el cuerpo, como enrojecimiento, urticaria, dificultad para respirar, calambres o desmayos.