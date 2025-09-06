La información clara en el etiquetado de los alimentos es una de las principales garantías para que los consumidores puedan elegir de manera segura qué productos llevar a sus mesas. Cuando esa información falta o está incompleta, se genera un riesgo directo para la salud de la población.

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que depende del Ministerio de Salud de la Provincia, reforzó esta advertencia a partir de operativos realizados en Santa Fe, donde se detectó una importante cantidad de productos importados sin cumplir la normativa alimentaria vigente.

En este sentido, el secretario de la Assal, Eduardo Elizalde, detalló que muchos estaban rotulados solo en idioma coreano, lo que constituye una falta grave. En el procedimiento se tomaron 25 muestras y se decomisaron 160 kilos de alimentos, que fueron trasladados al relleno sanitario. Además, se constató que el local no contaba con habilitación para comercializar alimentos.

Elizalde advirtió que esta situación impide identificar el contenido de los productos y representa un riesgo para la salud, especialmente en niñas, niños, personas con celiaquía, alergias, hipertensión o diabetes.

Las medidas se basaron en el Código Alimentario Argentino (CAA), que exige que todos los alimentos importados destinados al consumo humano cumplan con la normativa nacional.

Cambios en los controles nacionales

El Decreto nacional Nº 35/2025 establece que los productos importados y de libre venta en países considerados de “alta vigilancia” —como Brasil, EE.UU., Japón y la Unión Europea, entre otros— se consideran automáticamente aptos, aun sin equivalencia con la legislación argentina. Por su parte, la Disposición de la Anmat Nº 3082/2025 permite el ingreso de hasta 50 kilos de alimentos sin control por persona, para consumo propio, en un máximo de cinco envíos anuales.

Según Elizalde, esta combinación de normativas, sin la fiscalización adecuada, “facilita la comercialización de alimentos de origen desconocido y pone en riesgo la salud pública”.

En abril, Santa Fe junto a Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos reclamaron mayores controles y la modificación urgente del decreto y la disposición de Anmat.

Finalmente, Elizalde afirmó que la Assal continuará con controles en todo el territorio provincial para garantizar la seguridad alimentaria de los santafesinos, más allá de las excepciones nacionales.