La llegada de la primavera trajo jornadas con clima agradable y también el aumento de las consultas médicas por rinitis alérgica. En Rosario, muchos señalan a los plátanos como los principales responsables, aunque los especialistas advierten que en realidad no son los malos de la película.

Ledit Ardusso, jefe del Servicio de Alergia del Hospital Centenario, explicó en diálogo con Si989 que la alergia “es una respuesta normal del sistema inmune, pero exagerada frente a algo que no es potencialmente dañino, como el polen”. Y aclaró: “Hay muchos mitos en torno al tema. Se asocia la alergia a las bajas defensas y es todo lo contrario”.

¿Son los plátanos los culpables?

El especialista señaló que los plátanos generan una gran cantidad de polen en un período corto, de no más de un mes y medio, y que la alergia a los mismos en verdad se trata de una “sensibilizacion mental”.

En este sentido, advirtió sobre otros árboles: “El fresno, del cual casi nadie habla, es más importante como sensibilizante que el plátano. Sí hay pacientes que son alérgicos al polen y comienzan a presentar síntomas en agosto”.

En cuanto a los clásicos “plumeritos amarillos”, Ardusso aclaró que no generan alergia, sino irritación. “Es como si entrara un grano de arena en el ojo: molesta, pero no está relacionado con una reacción alérgica”, explicó.

La rinitis y sus consecuencias

La rinitis alérgica es una inflamación crónica de la vía aérea que puede traer múltiples consecuencias para la salud. “Prevenir una alergia no es posible. Es una patología crónica”, sentenció el especialista.

“Un paciente con rinitis alérgica no controlada tiene mayor riesgo de sufrir resfríos virales, laringitis o infecciones respiratorias. Los virus enganchan mejor en la vía aérea inflamada. Por eso dicen que el alérgico tiene bajas defensas, pero en realidad es el alérgico maltratado el que queda más expuesto a complicaciones como asma e infecciones recurrentes”, cerró Ardusso.