Este viernes 10 de octubre, a las 18:30, en el Salón Barcelona del Hotel Riviera (San Lorenzo 1460, Rosario), se realizará la presentación oficial de “Parkinson: ¿Se cura?”, el nuevo libro de Walter Savarecio.

La obra, profundamente humana y espiritual, relata la experiencia del autor con la enfermedad de Parkinson e invita a reflexionar sobre el poder de la conciencia, el cuerpo como mensajero y la posibilidad real de sanar. “Este libro nació como un acto de fe, que intenta compartir un viaje migrando dolor en conciencia, y demostrar que el alma puede encontrar caminos donde la medicina no siempre ve con claridad.”— dijo Walter.

El encuentro contará con la presencia de familia, amigos, afectos y medios de comunicación, y propondrá una dinámica ágil valiéndose de recursos audiovisuales, se generará de espacio de preguntas e intercambio con el auditorio. La jornada concluirá con una vernissage y un brindis compartido.