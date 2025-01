En Twitter, donde todo se debate con la intensidad de un Boca-River, surgió una nueva grieta que logró unir farmacología, humor negro y un toque de tragedia autoinfligida: ¿es mejor tomar ibuprofeno de 400 mg o de 600 mg? Aunque parezca un tema menor, las opiniones están tan polarizadas que esto ya podría clasificarse como la "guerra de las dosis".

El origen de la grieta

Todo arrancó con un simple comentario: “Dos ibus de 400 también se la aguantan”, escribió @ToroIngenuo. Y como suele pasar en Twitter, la chispa incendió la pradera. Decenas de usuarios empezaron a compartir sus experiencias con analgésicos, entre relatos de automedicación extrema y consejos de dudosa eficacia médica.

@AnnoyingDude17 confesó: “Durante mucho tiempo me automediqué por cualquier gilada al punto que para un dolor de cabeza medianamente fuerte me tomaba de 2 a 3 Tafirol de 1g”. Por otro lado, @__dianad sentenció: “Dos ketorolac de 20 mg o un naproxeno y chau cuqui, el que tiene miedo a morir que no nazca”.

Pero no todo fue humor negro; algunos intentaron aportar un poco de claridad. @camixjpg señaló: “En realidad, tomar de 400 o de 600 tiene la misma eficacia contra el dolor, solo que el de 600 puede traer más riesgos y efectos secundarios”. Una advertencia que otros usuarios rápidamente ignoraron con frases como: “A mí me gusta mirar a la muerte a la cara y me tomo dos de 400”.

¿Qué dice la ciencia?

Para separar mitos de realidad, consultamos a especialistas. El ibuprofeno, como antiinflamatorio no esteroide (AINE), es eficaz para dolores leves a moderados. Sin embargo, estudios médicos confirman lo que @camixjpg intentó explicar: en la mayoría de los casos, 400 mg son igual de efectivos que 600 mg, pero con menos riesgos de efectos secundarios como irritación gástrica, daño renal o problemas cardiovasculares.

“El cuerpo tiene un límite para procesar el analgésico. Más dosis no siempre significa más alivio, pero sí más complicaciones”, aclara el Dr. Juan Cáceres, especialista en farmacología.

Y luego está el problema de la automedicación, algo que los usuarios de Twitter admiten practicar sin pudor. Si bien tomar un ibuprofeno ocasional no es peligroso, el uso excesivo o el abuso de dosis más altas puede generar complicaciones graves. Como señala @_romeromatias: “Tomen todos los analgésicos que quieran, pero no tomen antibióticos. El apocalipsis va a ser por bacterias resistentes”.

El lado oscuro del humor

Por supuesto, las historias más extremas se llevaron el protagonismo. @jp_rotger relató: “Una vez un amigo se tomó 3 ibuprofenos pensando que eran de 200 mg, pero eran de 1200 mg. No tuvo falla renal de milagro”. Y @JoshHdzC recordó: “Me tomé dos ibuprofenos de 400 porque no podía dormir por un malestar. Cuando se lo conté al médico, solo me miró sorprendido”.

Mientras tanto, otros usuarios llevaron el debate al límite del absurdo: @klonadryl confesó: “Yo me tomo 200 mg de difenhidramina, así me saca los síntomas de la gripe y de paso me tomo unos mates con mi amigo que emerge de las paredes”.