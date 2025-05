La Universidad Nacional de Rosario (UNR) celebró a la graduada número 100 del programa rEGRESAR, una iniciativa que permite finalizar sus estudios universitarios a quienes hayan interrumpido su carrera por diferentes motivos. “100 títulos, 100 historias que resignifican la educación pública”, celebraron en un comunicado. La nueva egresada se llama Liz Mondaini, ahora flamante Licenciada en Comunicación Social.

“Es un programa inédito en el país, que se propone no esperar a que alguien decida regresar sino ir a buscar y acompañar a quien dejó por alguna razón para que termine su carrera y pueda cumplir su sueño. Es una propuesta que suma al objetivo de elevar la tasa de graduación por el que trabajamos, pero que demuestra que la UNR no es indiferente frente a lo que le pase a su comunidad", planteó el rector Franco Bartolacci, al poner en valor el impacto de este dispositivo que puso la UNR en marcha a mediados del 2023.

En este mismo sentido aseguró que "hay una convicción muy profunda respecto de lo que la educación produce en cada persona, y si podemos hacer un esfuerzo para que los sueños que se depositan en nuestra institución puedan cumplirse, hay que hacerlo. Quiero agradecer a los equipos académicos de la UNR y cada Facultad que lo hace posible, pero fundamentalmente a quienes decidieron volver por esta propuesta. No es no es fácil tomar la decisión de regresar, de volver a estudiar, cuando alguien lo hace nos deja un mensaje poderoso que contagia a otros: nunca es tarde, siempre estamos a tiempo. Estas 100 primeras historias lo demuestran”.

Finalmente Bartolacci también resaltó “la sensibilidad” de la comunidad universitaria “para hacer posible una propuesta así” y la manera en que asume los desafíos que se presentan. “Estas historias tienen que ser un mensaje para nuestra comunidad y para quienes aún están en duda. Para los que aún no se inscribieron, que sepan que se puede, que no es tarde, y que la UNR tiene un dispositivo que va a ayudarlos a terminar. Para nuestra comunidad, porque confirma que este es el camino. Una institución sensible y atenta para acompañar a su comunidad, también con vocación transformadora”.