Luego del paro docente de 48 horas en la provincia, algunos alumnos de los colegios de gestión pública continuarán sin clases este jueves por la huelga de los trabajadores estatales.

El paro de actividades por dos días (miércoles y jueves) decretado por ATE y UPCN alcanza al personal no docente, como porteros y asistentes escolares; por lo tanto, algunas escuelas no tienen garantizado el servicio de limpieza y mantenimiento.

En Rosario, varias instituciones educativas de gestión pública no tendrán clases, sobre todo los establecimientos que cuentan con un amplio plantel de personal no docente. Algunas escuelas ya enviaron notificaciones a los familiares de los alumnos advirtiendo que el jueves no habrá actividad.

El paro decretado por ATE y UPCN se realiza ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo Provincial a la solicitud que hicieron los gremios para que se adelanten los tramos del aumento salarial previstos para agosto y septiembre.