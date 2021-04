El gremio de docentes universitarios, Coad, difundió una carta abierta a la comunidad educativa de las escuelas medias de la UNR para salir al cruce del malestar expresado por una parte de padres de los alumnos y alumnas, y explicar su posición frente a la pandemia y la tendencia de volver a la educación presencial.

En ese marco, el sindicato señaló su preocupación por la exclusión de los docentes pertenecientes al sistema universitario del cronograma de vacunación y pusieron en primer plano sus condiciones para poder sostener la presencialidad sin riesgo a contagios.

“No queremos contagiarnos ni contagiar a nuestrxs estudiantes y sus familias, mucho menos pretendemos ser un elemento de propagación del virus en la ciudad”, señala la carta de Coad.

El sistema universitario comprende a la Escuelas Agrotécnica, Superior de Comercio y Politécnico, dependientes de la UNR. En todas estas instituciones se elaboraron protocolos sanitarios con el objetivo de permitir combinar la modalidad virtual y la presencial. “No obstante –apuntan-, debemos mencionar que las medidas no se respetan completamente ya que se están desarrollando actividades en algunas áreas no habilitadas por no contar con los requerimientos de ventilación y de espacio adecuados”.

“Queremos poner todo nuestro empeño para construir juntxs una educación de calidad que brinde las mejores herramientas”. Para ello, los docentes plantean que es necesario ser vacunados tal como lo han sido los trabajadores del resto de las escuelas secundarias de la provincia.

También reclaman, aunque esto ya no al Ejecutivo provincial sino al rector de la UNR, Franco Bartolacci, que se amplíen los cargos docentes de las comisiones numerosas con el objetivo de aumentar la frecuencia de clases presenciales y una urgente recomposición salarial.

“Trabajamos denodadamente todo el ciclo lectivo 2020 para llevar adelante nuestra labor y hoy estamos peleando para hacerlo en condiciones que garanticen nuestra salud y la de toda la comunidad”, concluye la carta.