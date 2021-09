La Escuela 801 funciona hace 86 años en el barrio Hospitales. Está en Virasoro al 1900, a media cuadra del Hospital de Niños. Han pasado por allí varias generaciones de alumnos, que hoy ven en riesgo su futuro en la institución. Es que el edificio, una vieja casa chorizo, es alquilado. Y los propietarios del inmueble tienen pensado hacer un edificio en el lugar. El móvil de la Sí98.9 estuvo en la institución y dialogó con su directora, Erica Martínez. "Nos dijeron que no nos renuevan el alquiler. Tenemos miedo de quedarnos sin escuela. Por eso nos movilizamos".

La semana pasada hicieron un abrazo en la puerta de la vieja casona, que tiene cuatro pequeños salones, una colorida biblioteca y un patio. "Acá con la pandemia no entramos todos. Tenemos una matrícula de 100 chicos, que no pudo crecer en todos estos años, porque no podíamos construir más aulas. Ahora, con la pandemia y después del regreso a la cursada presencial, tenemos habilitado sólo un curso acá y otro en el taller, que queda a siete cuadras. Es un lío, pero es la única manera de no atrasarnos tanto. Con el regreso a la presencialidad y la distancia necesaria, al no tener ventilación en varios salones, no se pueden usar todos. Son chicos, porque fueron pensados originalmente como habitaciones", dijo la directora.

Hace pocas semanas, participaron de una movilización junto a Amsafé frente al Ministerio de Educación junto a otras escuelas de la ciudad que tienen problemas edilicios. Desde aquel día, el problema de la 801 se instaló más fuerte el reclamo de la institución, que no quiere desaparecer.

Consultado por este tema, el titular de la Delegación VI del Ministerio de Educación, profesor Osvaldo Biaggioti, aseguró que hay un compromiso por resolver la situación: "Se trata de una institución entrañable para el barrio, muy querida por los vecinos. Entiendo que haya tensiones y temores, pero la institución no está en riesgo. Porque bajo la gestión del gobernador Omar Perotti y la ministra Adriana Cantero, ninguna escuela se cierra, ni se achica, clausura o desaloja".

Biaggioti estuvo en el abrazo que se hizo esta semana por parte de la comunidad de la 801, con presencia de varias generaciones de alumnos. "He sido muy categórico al hablar allí, anunciando que la decisión de esta gestión provincial es aprovechar esta crisis como oportunidad. Quizás para que la escuela pueda ser relocalizada, en un terreno nuevo en el que incluso puedan crecer o expandirse. La 801 va a seguir cumpliendo su rol en el barrio Hospitales. Ya estamos relevando terrenos en la zona, porque apuntamos a que se traslade a un lugar lo más cercano posible de donde está hoy. Hay varios inmuebles en venta a pocas cuadras".

Por último, el funcionario provincial advirtió: "No se descarta tampoco que pueda seguir adonde está ahora. Existe la figura de la expropiación, pero debemos analizarlo detenidamente. Porque ese edificio tiene limitaciones hoy que impide que la escuela crezca. Es una institución que alberga a 100 chicos aproximadamente, pero por la dimensión de los salones no puede crecer la matrícula. Quizás esa expansión puede llegar de la mano de un nuevo edificio".