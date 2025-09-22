Un curso de posgrado aborda Capitalismo y temporalidad: la cuestión del futuro

El Grupo de Estudios sobre Tiempo, Capitalismo y Sociedad (GETSCO) del Instituto de Investigaciones (IPSIS–FCS) invita al curso de posgrado **“Capitalismo y temporalidad: La cuestión del futuro”**, a cargo de Javier Cristiano, Victoria Dahbar, Guido Montali y Cecilia Dionisio. La propuesta busca abrir un espacio de reflexión crítica en torno a las formas de imaginar el futuro en el marco del actual capitalismo y sus tensiones políticas, sociales y culturales.

El curso parte de una premisa central: la pregunta por el futuro atraviesa hoy los dilemas más urgentes de la vida cotidiana, la política y el pensamiento académico. Frente a la crisis del capitalismo y la incertidumbre que genera, se propone revisar las estructuras teóricas tradicionales y explorar nuevas perspectivas para pensar alternativas.

La modalidad será virtual, con una carga horaria total de 20 horas. Los encuentros se realizarán los días 3, 17, 24 y 31 de octubre, y 7 de noviembre, de 18 a 21:30 hs. Está dirigido a estudiantes de posgrado de las ciencias sociales y humanidades.

La cursada es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario en línea. Para más información se puede acceder a enlace oficial o escribir al correo electrónico javier.cristiano.m@gmail.com.