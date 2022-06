Osvaldo Biaggiotti, delegado regional del ministerio de Educación en Rosario, brindó una extensa entrevista en el programa En sintonía con vos por Sí 98.9, donde opinó sobre la repitencia escolar en secundarios. Dijo, en concordancia con su superior, la ministra Adriana Cantero, que el modelo a seguir debería ser en el caso de las secundarias el que promueven hoy las universidades, donde solo se vuelven a hacer las material en las cuales se reprobó.

El delegado enmarcó la idea en la necesidad de pensar una escuela pospandemia, y comparó lo que sucede en el secundario con los niveles terciario y superior, donde los recorridos educativos de los alumnos no están amenazados por el recursado de todas las materias cuando no se aprueban algunas.

En tanto, aseguró que para la toma de este tipo de determinaciones “se parte de una evidencia científica”: desde hace dos décadas está comprobado que la repitencia “no refuerza aprendizajes”, por contrario, “frustra más aun expandir los saberes y conocimientos”.

“Tenemos que reconocer que la repitencia tuvo siempre un fin sancionatorio, de otro modo no se explica que un estudiante que repite tenga que volver a acreditar sus saberes en una cantidad de materias que ya había aprobado. Ya son varios los lugares en el mundo que a partir de estas evidencias buscaron caminos alternativos”, señaló el funcionario.

Como ejemplos citó las tutorías, donde algunos saberes no acreditados puedan procurarse en el trascurso del ciclo lectivo siguiente, como también hay otras estrategias. “Entiendo que este tipo de cosas generen polémica y que ciertos sectores reacciones diciendo que esto es nivelar para abajo o es facilismo, cosa que creo que no es así, es un debate complejo que no está agotado y debemos seguir dando”, insistió.

Una de las observaciones para dar un paso adelante con estas medidas es el cambio de la subjetividad de los adolescentes. Para Biaggiotti “los jóvenes cambiaron mucho, pero la escuela secundaria no", por lo cual consideró “promisorio que se estén dando pasos en ese sentido”.

Según el delegado regional sobre la propuesta se están ocupando, pero todavía no hay una definición concreta de puesta en marcha. Dijo a tono que hay un equipo de profesionales trabajando y que se están resolviendo algunas cuestiones específicas para que luego reflejados bajo una normativa “puedan impactar en el sistema”.

El anticipo sobre la implementación de esta nueva modalidad lo hizo la ministra de la cartera educativa, Adriana Cantero a finales del mes de mayo. La funcionaria sugirió un sistema escolar de "avance continuo" que permita a los estudiantes concluir su trayectoria educativa obligatoria.

"Con la propuesta de avance continuo buscamos una escuela secundaria que posibilite a todos sus estudiantes tener garantizados la totalidad de los aprendizajes que indican las planificaciones curriculares", indicó la ministra en esa oportunidad.

Cantero hizo este adelanto tras su participación ese mismo mes junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perzyck, de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y Caribeños (Celac).

Audio de la nota.