Este viernes se llevó adelante el segundo encuentro paritario entre el gobierno provincial y los gremios docentes aunque no hubo una nueva oferta salarial sino una promesa de mejora de la primera propuesta. Desde Sadop consideraron esto como un "avance" y aseguraron que siguen en pie las medidas de fuerza previstas para la semana próxima.

"El único avance es que el gobierno dijo que va a hacer una propuesta nueva que va a ser mejor que la anterior. Hay un cambio de postura pero no es sustancial. Los paros van a seguir la semana próxima porque no hay oferta. Lo que acordamos es no cortar el diálogo", señaló en Sí 98.9 Martín Lucero, dirigente del gremio que nuclea a los docentes de escuelas privadas.

En este sentido, los docentes esperan una propuesta que supere el 41,7 por ciento de aumento dividido en cuatro tramos hasta septiembre, entendiendo que es insuficiente al ser menor que la paritaria nacional, que marca un 44,46 por ciento de aumento.

Al término de la reunión, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri subrayó: "Nos comprometimos a analizar alternativas a la propuesta salarial que formulamos originalmente y convinimos un cuarto intermedio. De producirse algún avance se van a ir realizando los encuentros que se consideren necesarios".

Respecto del futuro de las negociaciones, la ministra de Educación Adriana Cantero se mostró “expectante a que podamos llegar a un acuerdo en breve para poder garantizar a nuestras infancias y adolescencias la recuperación de la presencialidad tan esperada".

La nota completa: