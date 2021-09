La Universidad Nacional de Rosario llamó a la presencialidad plena para esta semana en sus escuelas secundarias, el Instituto Politécnico Superior, el Superior de Comercio y la Agrotécnica de Casilda. Pero la decisión encrespó al cuerpo docente. El sindicato que los agrupa, Coad, organizó este lunes temprano una asamblea para deliberar la situación. Es que sostienen que las condiciones en las que la conducción del Politécnico pretenden implementar el retorno a la presencialidad son inseguras desde el punto de vista epidemiológico. Los estudiantes, por su parte, también discuten en asamblea y la situación este lunes a la mañana es todavía de incertidumbre acerca de cómo continúa el ciclo lectivo en ese establecimiento de Ayacucho al 1600.

Federico Gayoso, titular de Coad, dijo en Sí 98.9 que las condiciones seguras no están garantizadas. "Un recreo en el Politécnico es como un recital de Los Redondos, es hombro con hombro. Imposible ordenar eso. Queremos trabajar, pero con seguridad", enfatizó el docente desde la asamblea.

"No podemos meter la cabeza bajo la tierra y fingir que el problema no existe. Parece más un criterio electoral que sanitario o epidemiológico. No vamos a timbear con nuestra salud, queremos condiciones serias, no un protocolo que luego no se cumple", agregó.

Rectorado de UNR convocó a la presencialidad a partir de este miércoles. En el Politécnico adelantaron esa fecha a este lunes para preparar el protocolo. La decisión se comunicó este fin de semana, y horas más tarde desde Coad se advirtió que sus afiliados no acatarán ese llamado sin discutir las condiciones en las que se convoca. Los estudiantes, entonces, quedaron en el desconcierto de no saber si acudir o no.

En estas condiciones no es seguro habitar la escuela, ni para alumnos, docentes, no docentes ni sus familias. Es trabajar en el peor de los escenarios que plantea el Ministerio: con un distanciamiento de 50 centímetros es una locura. Y si así fuera, con medidas extra: testear semanalmente, uso de doble o triple barbijo. Hoy todo el mundo llegó y no sabía qué hacer, nadie con doble o triple barbijo. Entonces tomamos la resolución de que trabajáramos con burbuja mientras seguimos discutiendo el tema", expuso Gayoso.

Durante el dictado de clases en burbujas separadas, el Politécnico usaba algunas aulas de la Facultad de Ingeniería contigua. Pero ahora, con la presencialidad, ese recurso no es posible, para peor.

La posición de Coad aquí, a través del testimonio de Federico Gayoso en Nunca es Tarde: