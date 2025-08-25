El 28 y 29 de agosto, Rosario será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria. Más de 1200 expositores de universidades públicas del país debatirán sobre enseñanza, investigación, gestión y extensión. Se esperan más de 3.000 participantes entre docentes, estudiantes, investigadores y autoridades.

Organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el encuentro marcará un hito en la educación superior argentina. Bajo el lema “Enseñanza, investigación, gestión y territorio”, se desarrollarán conferencias, paneles y mesas de trabajo para abordar los principales desafíos del sistema universitario.

Uno de los ejes centrales será el financiamiento y la preocupación por la caída del poder adquisitivo de docentes y no docentes. “Celebramos poder abrir un espacio de reflexión colectiva sobre la universidad del futuro, una universidad que esperamos cuente con los recursos necesarios, pero también se construya a partir de las innovaciones y los aportes de la comunidad académica”, señaló el presidente del CIN, Oscar Alpa.

Por su parte, el vicepresidente del organismo y rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó el carácter inédito de la convocatoria: “Es la primera vez que todo el sistema universitario argentino se reúne para pensar qué estamos haciendo bien, qué falta corregir y qué transformaciones necesitamos en un mundo que cambia aceleradamente”.

El congreso busca dar respuesta a los cambios que dejó la pandemia, entre ellos la necesidad de digitalización, nuevos modelos pedagógicos, vínculos más estrechos con la sociedad y formas de gestión más ágiles. La apuesta es consolidar una educación superior que pueda anticipar escenarios futuros, integrando innovación tecnológica, diversidad y sostenibilidad.

Además de las más de 1200 ponencias, habrá un espacio destinado a experiencias innovadoras que ya se aplican en distintas universidades del país, con el fin de inspirar y multiplicar buenas prácticas que fortalezcan la enseñanza y la investigación en todo el territorio nacional.

En paralelo, se celebrará el 94° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, donde se analizará la situación actual del sistema y se definirán acciones conjuntas para el próximo semestre. Rosario será así el punto de partida para diseñar una universidad pública capaz de acompañar las transformaciones sociales y proyectar un futuro inclusivo y sustentable para la Argentina.