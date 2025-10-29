En un contexto global marcado por transiciones profundas y amenazas a la soberanía de los pueblos, Rosario se prepara para recibir al II Congreso de Derechos Humanos desde América Latina, que se desarrollará del 28 al 31 de octubre de 2025. La iniciativa, organizada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Instituto de Cooperación Latinoamericana (ICLA-UNR) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), busca consolidar un espacio de pensamiento crítico y acción colectiva frente a los desafíos contemporáneos.

El acto central de la jornada inaugural será la Conferencia Magistral del sociólogo y politólogo Atilio Borón, quien disertará sobre “¿Colonia o Nación? Desafíos del nuevo entramado geopolítico mundial”, el martes 29 de octubre a las 18 en el SUM de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. Su exposición marcará el tono de un encuentro que promete ser un faro del pensamiento emancipador latinoamericano.

“El congreso busca retomar el diálogo iniciado en 2019 y seguir pensándonos desde América Latina”, destacaron los organizadores. La propuesta apunta a fortalecer una red académica, política y cultural comprometida con la defensa de los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y la justicia social.

Durante cuatro días, Rosario será escenario de una agenda diversa con más de veinte paneles temáticos, conferencias internacionales, presentaciones de libros y actividades culturales. Los debates abordarán desde la geopolítica global hasta los conflictos socioambientales, el derecho a la protesta y los desafíos de la inteligencia artificial desde una mirada crítica y decolonial.

Entre los ejes principales se destacan los vinculados a la geopolítica y soberanía, con análisis sobre el pensamiento nacional, la cuestión Malvinas, el rol del FMI, la Ley RIGI y los nuevos mecanismos de dependencia. También tendrán espacio los debates sobre Memoria, Verdad y Justicia, los derechos sociales y la crisis contemporánea, y las luchas socioambientales y por la paz en la región.

El encuentro concluirá con la presentación de conclusiones y un documento colectivo que recogerá las principales propuestas surgidas del debate, reafirmando el compromiso de las instituciones organizadoras con una mirada latinoamericana, soberana y solidaria sobre los derechos humanos.

Ejes principales del Congreso: