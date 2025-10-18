En el marco del Plan de Alfabetización Raíz, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante las diferentes instancias de formación y capacitación en alfabetización, que contaron con la participación de más de 7.000 docentes de primer y segundo grado y directivos de instituciones educativas de gestión oficial y privada de toda la provincia.

Los siete encuentros se desarrollaron de manera simultánea en las sedes de las localidades de Tostado, Reconquista, Villa Ocampo, Rafaela, San Justo, Cayastá, Santa Fe, Coronda, Gálvez, Armstrong, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Venado Tuerto, San Jorge, San Cristóbal y Arrufó, y contaron con la presencia de 7.396 docentes de grado y directivos en los diferentes procesos de formación y acompañamiento pedagógico, consolidando también la presencia territorial del programa y el trabajo articulado con las distintas regionales educativas.

“El Plan de Alfabetización Raíz representa una política educativa sostenida que pone en el centro a la alfabetización como derecho y como prioridad pedagógica. Este cierre de año es el resultado del esfuerzo de miles de docentes y equipos directivos que trabajan cada día para garantizar que todos los niños y niñas de la provincia aprendan a leer y escribir con sentido”, afirmó el ministro de Educación, José Goity, y agregó que “el Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, reafirma de esta manera el compromiso con la mejora de los aprendizajes, la formación docente continua y el derecho a la alfabetización de todos los niños y niñas santafesinos”.

Cabe destacar que en lo que va de 2025, a través del Plan de Alfabetización Raíz se profundizaron las políticas de alfabetización inicial en todo el territorio provincial. Actualmente se están alfabetizando 104.827 estudiantes de primer y segundo grado, se entregaron más de 300.000 libros a 1.700 escuelas y se conformaron diferentes sedes de formación, garantizando el acceso equitativo a la capacitación docente.