Perotti dijo presente en la inauguración de la nueva Escuela Agrotécnica de Rufino

El ex gobernador Omar Perotti, este miércoles por la mañana, participó en la inauguración del edificio de la Escuela Agrotécnica N° 335 de Rufino, una obra largamente esperada por la comunidad y que se hizo realidad gracias a una decisión política firme: avanzar con proyectos más allá de los tiempos de gestión.

“Realizamos un gran esfuerzo para licitar, iniciar y avanzar con esta obra, que respondía a un deseo profundamente arraigado en la comunidad: contar con un edificio que acompañe y fortalezca el valor de la educación en Rufino”, destacó Perotti.

El exgobernador remarcó la importancia de avanzar con las obras necesarias sin condicionarlas a los tiempos políticos: “Tomamos la decisión de impulsar este proyecto, aún sabiendo que no lo inauguraríamos, porque le sirve a la gente. La política debe superar la mirada mezquina de ‘si no la inauguro, no la empiezo’”.

El nuevo edificio representa una mejora sustancial para estudiantes y docentes, garantizando un espacio adecuado para el aprendizaje. “Celebramos que el gobierno provincial la haya finalizado, porque eso demuestra que la política avanza en el camino correcto: priorizar a la comunidad”, concluyó.