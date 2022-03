Este miércoles el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, adelantó que convocará a los docentes antes del 8 de marzo con el objetivo de acercar posiciones. En caso de no recibir otra oferta, adelantaron que llevarán adelante una nueva medida de fuerza esa fecha. La primera de las convocatorias tuvo un alto acatamiento con paro y movilización en buena parte de la provincia.

“La idea es convocarlos cuando no estemos de paro, me parece que si estamos dialogando no tenemos que tener medidas de fuerza. Habrá que hacer los esfuerzos para mejorar y entendernos para que ese marco nos permita que los chicos estén en la escuela”, deslizó el mandatario provincial en el marco de un anuncio de inversión en el Parque Tecnológico Litoral Centro.

Consultado sobre la posibilidad de poner sobre la mesa una propuesta superadora, consideró: “No siempre todo es dinero. Son las lecturas de cómo entendíamos que era una propuesta que ya supera la instancia nacional. A veces se plantea en distintos meses de distribución, porcentajes mayores en un mes, menores en otros”.

Respecto a la fecha tentativa para la reunión con los sectores docentes, adelantó: "Ojalá ya podamos estar el viernes o el sábado discutiendo nuevamente. Seguir hablando, se seguirá hablando siempre. Formalmente, en la instancia de convocatoria, esperemos que estén dadas las condiciones para hacerlo lo antes posible".

Perotti destacó: "Deseamos juntarnos nuevamente, habrá que hacer los esfuerzos para entendernos y que eso nos permita que los chicos estén en la escuela".

Por último, destacó dos cuestiones que no tienen que ver estrictamente con los salarial, pero que entendió, conllevan a beneficios para el colectivo docente, y rescató la campaña de vacunación que priorizó al personal de las escuelas, y la continuidad del Boleto Educativo Gratuito.