Los docentes de Amsafe votan entre cuatro mociones este martes y miércoles para buscar una definición a la propuesta que ofreció el Gobierno provincial que estipula un aumento salarial adicional del 17% con lo cual se alcanzaría el 52% anual, superando por unos pocos puntos la ilación, tal como solicitó el gremio en reiteradas comunicaciones.

Es por ello que este miércoles se llevará a cabo el plenario provincial de docentes que tendrá su inicio a las 14, donde comulgarán todas las delegaciones para definir si se acepta la propuesta. Vale recordar que en la reunión del viernes pasado, el Gobierno sugirió un aumento de 17% en tres partes que se repartirían en un 10% en octubre, 5% en noviembre y 2% en diciembre.

Según informó Amsafé Rosario, las mociones presentadas a votación son las siguientes:

Moción 1: paro de 24 y 48 horas con movilización, empezando el miércoles 13 de octubre.

Moción 2: aceptación de la propuesta.

Moción 3: paro de 24 y 48 horas.

Moción 4: paro 24 horas el 13/10, y de 48 los días 20 y 21/10, con movilización provincial a Casa de Gobierno.

La postura del gremio a nivel provincial parece ir por buen camino para aceptar las condiciones que propone el Gobierno, sin embargo, contrario a Sonia Alesso, Gustavo Terés, Amsafé Rosario consideró insuficiente la oferta del gobierno provincial al destacar que "el aumento "es menor al 17%, porque se aplica sobre el sueldo de febrero", y rechazó las sumas no remunerativas.

"Nos parece que el aumento, si se aplican por los ingresos por dólar, no es el 17%, sino el 12% porque se toma como referencia el mes de febrero del año pasado. Se mantienen las sumas no remunerativas, lo cual perjudica a una ya deteriorada obra social, debilita a una ya debilitada Caja de Jubilaciones. Nos parece que las sumas no remunerativas son un retroceso y son parte de la precarización salarial en la cual estamos sometidos", agregó el gremialista. .