La tercera Marcha Federal universitaria contra el ajuste del Gobierno nacional se llevará a cabo este miércoles en todo el país. En Rosario, la concentración principal se realizará a las 16 en la plaza San Martín, donde se espera la participación de docentes, no docentes, estudiantes, gremios, partidos políticos, organizaciones sociales y miembros de la comunidad en general.

En esta ocasión, la protesta se enmarca en el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que se debatirá nuevamente en el Congreso de la Nación. La marcha, que comenzará a las 17, finalizará en los galpones de Puerto Joven, en avenida Belgrano al 900, donde se seguirá de cerca la sesión en la Cámara de Diputados.

Además, los docentes de COAD resolvieron un paro de 24 horas para este miércoles en todas las instituciones que dependen de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La medida de fuerza fue definida tras la asamblea del lunes pasado en la Facultad de Humanidades de la UNR y se suma al paro realizado el viernes, que afectó a todas las facultades y dependencias universitarias del país.

“La comunidad universitaria está mirando muy de cerca qué harán los diputados el miércoles. El paro y la marcha buscan visibilizar la situación ante la sociedad y los legisladores y garantizar que se apruebe la ley de financiamiento universitario”, afirmó Federico Gayoso, secretario general de COAD.

Por su parte, FAGDUT Rosario resolvió un paro de 24 horas y un abrazo simbólico a las 14:30 frente a las instalaciones de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Rosario. Posteriormente, se movilizarán hacia la plaza San Martín.

Cabe destacar que se postergan las mesas de exámenes del miércoles 17 al miércoles 24 de septiembre, garantizando la regularidad del plan de estudios.

Daniela Díaz, vicepresidenta del gremio que nuclea a los docentes universitarios de la UTN (FAGDUT), se refirió a la actividad remarcando que la ley de financiamiento con el veto genera un estancamiento de todo el funcionamiento del sistema académico y urge su aprobación en el Congreso. “La situación que estamos atravesando los docentes es cada día más delicada y, sin una ley, no tendremos un leve aire que nos permita continuar”, concluyó.

Respecto a los gremios que acompañarán a la comunidad educativa, ya confirmaron su participación: Bancarios; Luz y Fuerza; Correo; Atsa Rosario; Sutracovi Recolectores de Rosario; Camioneros alineados a Hugo Moyano; Sutpa; Soeme; ATE Rosario; Amsafe; Norte; Conductores Navales; Encargados de edificio; Municipales de Rosario; Sadop; Mercantiles; Marina Mercante; Dragado y Balizamiento; Aceiteros de Rosario; Judiciales Nacionales nucleados en la UEJN; UDA; Telefónicos; Judiciales de Santa Fe. También las organizaciones sociales: UTEP, Movimiento Evita, CCC y el Movimiento de Jubilados Frejel.