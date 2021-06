La llegada de nuevas dosis de vacuna Sinopharm esta semana completará el esquema de inoculación para el sector docente, cuyos miembros ya reciben la segunda dosis. Semanas atrás, la ministra de Educación Adriana Cantero se refirió al tema y sostuvo que el 99% de los docentes titulares e interinos tenían “colocada la primera dosis”. Pero un sector del sistema educativo quedó al margen.

Las escuelas de educación artística no entraron en este cronograma y sus trabajadores aseguran que todavía no recibieron ni siquiera la primera dosis. Se trata de una población de 400 docentes que aguardan el llamado, cuando ya se informó oficialmente que la vacunación tiene fecha final en las próximas semanas. En tanto si fueron vacunados en los primeros llamados los directivos de estas instituciones.

“Nosotros estamos pidiendo la vacunación urgente de titulares, quienes quedaron en los remanentes como es el caso de las escuelas de artística de la provincia que hay de distintos niveles, es decir ellos debieron ser vacunados con su nivel (primario, secundario, superior). Eso no sucedió, no tienen ni la primera, es por eso que hemos presentando notas al ministerio de Salud, al de Educación y al de Cultura”, manifestó la titular de Amsafe provincial, Sonia Alesso.

Desde el gremio afirmaron que también enviaron en las últimas semanas una lista confeccionada por los mismos docentes que reclaman ser inoculados. Sin embargo y más allá de este envío, una fuente del Ministerio de Educación consultada por Rosarioplus.com sostuvo que los listados fueron entregados en tiempo y forma al momento de comenzar con la campaña de inoculación de los docentes en el mes de marzo.

También confió que desde esa cartera solo se encargaron de pasar la lista a Salud y avisar que “eran docentes” de educación artística. Además, justificó la tarea de dicho ministerio al sostener que esas listas fueron enviadas “en reiteradas oportunidades”. “No depende de nosotros, lo que hacemos es pasar el listado de todo el personal que tenemos en cada jurisdicción y esos listados son cruzados con la gente que está inscripta y allí se desprende el turnero”, agregó.

Los turnos fueron confeccionados por el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación para luego dar pasó a un área de informática del ministerio de Salud donde se arma el turnero. “Con educación artística hubo una desprolijidad porque muchos de esos docentes corresponden a Cultura”, dijo otra fuente de Educación.

Por su parte fuentes de Salud coincidieron en que los vacunados docentes corresponden a los listados que elevó Educación a la turnera, y esa decisión no pasó por Salud que no es la encargada de turnar las poblaciones las da cada ministerio. “Es como que se elijan qué policías vacunar, no sé si se entiende”, expresaron a este medio.

El problema del doble comando

Una problemática que proviene de gestiones anteriores y que arrastra la actual es no interpretar que las escuelas de educación artística tienen una dependencia mixta, no solo pertenecen el ministerio de Cultura, también son parte de Educación, es decir, un problema de interpretación jurídica con respecto a la dependencia. “Alguien se equivocó creyendo que eran del ministerio de Cultura y no de Educación por esa doble pertenencia normativa que tienen estas escuelas, pero están con niños y dan clases por lo tanto esos docentes debieron ser vacunados”, argumento Alesso.

Que esgrimió después que con estos docentes “hubo una situación desigual” porque no fueron puestos en los listados. “Son afiliados nuestros y para nosotros es muy importante que esos compañeros entren en los primeros turnos ni bien lleguen las vacunas”, acotó.

En tanto desde Cultura no emitieron oficialmente una comunicación al respecto, pero este medio pudo saber que desde esta dependencia se tomaron todas las acciones pertinentes desde el primer momento y este tema quedó en manos del propio ministro Jorge Llonch. Esta área no tuvo injerencia en la decisión, y solo impulsó con los otros ministerios la vacunación de estos docentes.

Los vacunados de la Sinfónica que sí eran docentes

En el mes de abril y luego del escándalo nacional que terminó con la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud por el “vacunatorio VIP”, en la provincia de Santa Fe, y más específicamente en Rosario, el Ministerio de Salud de Santa Fe entregó turnos y vacunó a personal de áreas de Cultura de la provincia en Rosario que corresponden a diversas áreas y edades: museos provinciales, las oficinas de la sala Lavardén y miembros de la Orquesta Sinfónica Provincial local que a la vez son docentes

En ese momento Jorge Llonch, ministro de Cultura de la provincia aclaró que “el personal de ese organismo que fue incorporado a un listado de vacunación y fue a inocularse responde al criterio de vacunación de educadores”.

“Hay empleados del Ministerio que son docentes de Educación Artística, lo cual explicaría su inclusión en el listado de vacunación que confecciona el Ministerio de Educación, pero a quienes no le correspondía por su carácter de docente o tener asignadas horas cátedra por su labor docente, cometieron un acto de irresponsabilidad social grave, sacándole la vacuna a quienes sí se les debería haber aplicado”, expresó aquella vez el ministro.

Al parecer esta situación podría ser el germen que paga hoy este colectivo de trabajadores registrados en cultura, pero también docentes. Hay quienes suponen que Provincia quiso evitar que se relacione esta situación con la del vacunatorio vip que se conoció meses atrás en Buenos Aires, y que por lo tanto aquí, "pagaron justos por pecadores".

Amsafé Rosario también fija posición

La delegación local del gremio de los docentes se sumó a los reclamos y también manifestó su preocupación por esta situación. “Nosotros nos anotamos con el resto de les docentes en tiempo y forma por todos los formularios que hubo, la vacunación comenzó y nosotres veíamos que no nos tocaba y pasó el tiempo y nunca nos vacunaron, lanzó Amine Habichayn, profesora y delegada gremial del instituto de Danza Isabel Taboga de Rosario.

“Nuestra impresión es que somos como el daño colateral del gobierno y quedamos solos en un listado que nos e sabe quién lo tiene y se tiran la pelota entre los tres ministerios (Educación, Salud y Cultura)”. Habichayn dijo además que ella como delegada gremial confeccionó los listados que fueron remitidos a la sede local del ministerio de Educación, también a la delegación provincial de Amsafe, como al ministerio de Innovación y Cultura por la doble pertenencia institucional.

“Estamos muy preocupades porque entre nosotros hay compañeros con tratamiento oncológico y son sobradas razones para tener miedo. Quedamos con un listado de gente que nadie se quiere hacer cargo. Aclaro que no es que nos rechacen en reclamo, pero nos dicen que ya pasaron el listado y no nos dan una respuesta concreta, por ejemplo saber cuándo nos van a vacunar”, destacó la dirigente.

Una solución en puerta

Si bien todavía no hay información oficial al respecto, trascendió que este colectivo podría recibir la vacuna en los próximos días ya que pasarían a formar parte del turnero previsto para la partida que llegó de segunda dosis de vacunas chinas. Nadie lo confirma pero podría ser la oportunidad de vacunar a los reemplazantes y docentes de artística.

“Creo que son 400, no manejamos el turnero. Solamente decimos, acorde a las normas nacionales y para manejar la trasparencia, cuáles son los filtros que se debe utilizar. Es decir qué estaríamos vacunando y se prepondera todo lo que tiene que ver con seguridad y el personal que trabaja en el servicio penitenciario que no está vacunado. Respecto con las escuelas artísticas lo sé y me comentaron, pero oportunamente no vinieron esos listados, creo que ahora sí, pero ahora cuando se siga… porque educación ahora se terminó”, explicó la ministra de Salud Martorano en LT8 sin dar precisiones.

Todo apunta que hoy por hoy no hay una nueva vacunación para docentes y no se vislumbra nada al respecto, salvo el remanente de segunda dosis que ya está casi completo. En caso de no llegar con Sinopharm este grupo podría tener como alternativa ser inoculado con AstraZeneca. Por lo pronto y en la espera el ministerio de Educación, mediante la dirección de Bienestar Docente, puso al servicio un mail para recibir los reclamos, donde también se puede resolver la reprogramación del turno de la segunda dosis si por razones personales justificadas no se pudo asistir.