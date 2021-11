Este miércoles a última hora los docentes públicos aceptaron la oferta salarial del gobierno y le pusieron un punto final al conflicto que mantuvo trabada la paritaria en las últimas semanas e incluyó tres días de paro.

La propuesta, que fue ratificada por el gobierno provincial, consiste en un aumento salarial del 17% en tres tramos (10% en noviembre, 5% en diciembre y el 2% restante en enero). De esta manera, la recomposición salarial total para 2021 llega al 52%, teniendo en cuenta que en las paritarias de marzo de había firmado un primer incremento del 35%.

En la asamblea provincial del sindicato docente 17.452 docentes decidieron aceptar la oferta y 14.442 votaron en contra. Por poco de más de 3 mil votos ganó el sí. En el caso de la sede local Rosario triunfó el rechazo.

A través de un comunicado, hicieron público el resultado y la aceptación. Además, ratificaron "lo dicho en el ámbito de la paritaria y expresado en la presentación realizada por AMSAFE en el Ministerio de Trabajo, sobre que los decretos 2173 y 2180 son ilegales, atacan a nuestra entidad sindical, y constituyen una práctica desleal".

Por último, recordaron el compromiso de que no sea descontado ningún día de huelga. El gremio de docentes públicos era el único que no aún no había acordado con el gobierno provincial.