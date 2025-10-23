El plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N.º 27.795).

El encuentro, que tuvo carácter extraordinario, se realizó este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.

“Frente a la decisión del Poder Ejecutivo de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario pero suspender su aplicación, resolvimos recurrir a la justicia para exigir su cumplimiento”, explicó el rector de la UNR, Franco Bartolacci, quien además es vicepresidente del CIN, y agregó: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.

El Presidente de la Nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. “Hemos sido muy responsables y serios, priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.

Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.