La Escuela de Oficios de la UNR abre la preinscripción para los cursos que se dictarán durante el segundo cuatrimestre. Será presencial este lunes y martes de 10 a 17 en el Espacio Cultural Universitario (San Martín 750).

En la segunda mitad del año se dictarán más de 18 cursos nuevos, cinco de ellos con doble comisión para ampliar los cupos disponibles. Esta decisión se tomó en función de la demanda relevada durante las inscripciones presenciales del primer cuatrimestre. Además, se registró que más de 1300 personas inscriptas en ese período se encontraban en situación de desempleo.

El objetivo de este dispositivo, que puso en funcionamiento la UNR en 2021, es brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.

La propuesta ofrece formación socio-laboral a través de cursos cortos diseñados para desarrollar capacidades prácticas en diversos sectores, en función de las demandas del entramado productivo de Rosario y la región. La inscripción está abierta a todas las personas, sin requisitos de escolaridad previa.

La oferta académica para este segundo cuatrimestre comprende a los cursos de Asistente de Recursos Humanos, Asistente en Bioconstrucción, Atención al cliente en playa y tiendas de estaciones de servicio (módulo introductorio / taller de orientación profesional en el rubro), Auxiliar Administrativo Contable, Auxiliar Asistente Jurídico, Comunicación Digital para Emprendedores: uso y manejo de herramientas de IA, Diseño Asistido por Computadora - SolidWorks, E-commerce (comercio electrónico), Excel Inicial, Fundamento de Data Analytics, Gestión de Redes Sociales, Higiene y Seguridad: industrial aplicada al mantenimiento, Impresión 3D, Introducción al Mantenimiento Industrial, PLC Inicial, Producción Musical de Música Electrónica, Programación y Simulación de Torno CNC, y Soporte Técnico de PC - Nivel Avanzado.

Modalidad de inscripción

Para optimizar la asignación de vacantes, la preinscripción a los cursos de la Escuela de Oficios se realizará de manera presencial. Quienes deseen anotarse deberán completar un registro con sus datos personales, socioeconómicos y laborales. Además, en algunos cursos se llevará a cabo una breve entrevista para conocer el interés de cada postulante.

Esta nueva modalidad de preinscripción estipula que una persona se pueda anotar en una disciplina, además de cumplir con los siguientes requisitos: tener 18 años, disponibilidad para cursar en los días y horarios estipulados; y contar con herramientas digitales para aquellos cursos que lo requieran.

La asignación de cupos se realizará en función de diferentes criterios de prioridad, como la situación laboral (empleo formal o informal, desempleo), la participación en ediciones anteriores de la Escuela de Oficios y otras condiciones personales, como la responsabilidad de cuidado de otras personas.

Esta metodología, que ya se implementó con la inscripción de principios de año, busca garantizar un acceso más equitativo, evitando que los cupos se completen rápidamente mediante inscripción online. Asimismo, se implementará una lista de espera para cubrir vacantes que puedan liberarse. En este sentido, la asistencia a las dos primeras clases será obligatoria: en caso de ausencia, el lugar será reasignado al siguiente inscripto en lista de espera.