El Gobierno de Santa Fe ratificó este lunes su oferta de aumento salarial del 17% a los docentes de escuelas públicas, que eleva la suba anual al 52%, un incremento que ofreció pagar por planilla complementaria, además de confirmar que no se descontarán los tres días de paro realizados, informó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.



El funcionario fue vocero de la reunión que se llevó a cabo hoy entre representantes del Gobierno, de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), tras la cual se pasó a un cuarto intermedio.



“El Gobierno va a ratificar la propuesta a los gremios. No encontramos un elemento que permita modificar la propuesta”, indicó Pusineri, quien adelantó que si los gremios aceptan el ofrecimiento "se pagará por planilla complementaria" el 9 de noviembre "y no se descontarán los días de paro".



El Gobierno ofreció una suba del 10% en octubre, un 5% en diciembre y un 2% en enero del año que viene, que sumado al 35% acordado en marzo eleva la suba a un 52%.



Con esas cifras la administración de Omar Perotti logró la aceptación del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).



A su vez, el sector de los docentes públicos rechazó la propuesta y realizó tres jornadas de paro, tras lo cual se retomaron las negociaciones con la reunión de este lunes.



El Gobierno cedió en su intención de descontar los días no trabajados y ofreció efectivizar el pago del primer tramo del aumento, que cobrarán por recibo los demás agentes del Estado, en tanto la Amsafé exige una mejora en la parte económica de la propuesta.



Voceros del gremio docente indicaron que ahora se pondrá en marcha el mecanismo de consulta a las bases con reuniones de delegados que elaborarán las mociones que votarán los docentes en las escuelas, y cuyo resultado se volcará en la asamblea provincial, que tiene potestad para aceptar o rechazar la medida.