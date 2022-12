Los gremios docentes nucleados en CTERA cerraron este jueves en la paritaria nacional un 114% de aumento. Este porcentaje es el parámetro que esperaba el resto del país para avanzar en las negociaciones para cerrar la discusión salarial de 2022 que en Santa Fe comenzarán en la tarde de este jueves a partir de las 15.

La reunión paritaria fue entre el ministro de educación Jaime Perczyk y los gremios del sector. Durante el encuentro, CTERA planteó la necesidad de un incremento salarial, y volvió a poner en evidencia la problemática del Impuesto a las Ganancias al sector docente.

En la Paritaria se acordó:

– Un incremento salarial del 114 % anual.

• Alcanza al 97% con los haberes del mes diciembre de 2022.

• 105.9% con los haberes de enero de 2023.

• 114% con los haberes de febrero 2023.

– Aumento del FONID y conectividad

• Diciembre 2022 de 11.000 pesos.

• Enero 2023 de 12.100 pesos.

• Febrero 2023 de 12.100 pesos.

– CTERA ratificó que el salario no es ganancia y que las y los trabajadores de la educación no tributen el impuesto a las ganancias, además se solicitó que mientras se continúe discutiendo no se descuente en el aguinaldo del mes de diciembre.

– CTERA solicitó que a los y las jubiladas nacionales de las 11 provincias que cobran por la ANSES se les abone, conjuntamente con el haber del mes de enero de 2023, la diferencia entre el haber cobrado y el incremento por la movilidad jubilatoria correspondiente al mes de diciembre de 2022.

El Ministerio de Educación convocará a la Paritaria Nacional Docente a comienzos del año 2023 para empezar a discutir la pauta salarial para el año entrante.