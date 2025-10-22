La Estancia La Rinconada, ubicada en Ibarlucea, se unió a la Universidad del Gran Rosario para lanzar la Escuela Preuniversitaria “Nelda Russomanno”.

La institución educativa se ubicará en el predio de Santa Fe 2142 (kilómetro 10 de la ruta 34) y tendrá como objetivo construir y fortalecer los vínculos de los alumnos para su inserción en el mundo adulto.

La propuesta combina deportes (como el golf, la equitación y el fútbol), tecnología y medio ambiente, transformando formas tradicionales de educación.

Sobre Estancia La Rinconada

Es un desarrollo inmobiliario pensado para disfrutar de un club de campo con todas las comodidades y vivir en un ambiente natural. La historia de la estancia se remonta a 1890. Durante años, el campo fue epicentro de la actividad lechera de la zona, junto a la pasión de sus dueños por la cría de caballos de polo.

El proyecto conserva la estructura del casco de estancia original, el cual posee innumerables detalles centenarios.

Sobre la UGR

La Universidad del Gran Rosario es una institución educativa dedicada a la producción de conocimiento en todos los niveles y a la formación integral de profesionales en diversos campos disciplinares, haciendo especial hincapié en la calidad académica y con un fuerte compromiso social. Esta universidad, de gestión privada, crece año tras año en ofertas educativas, constituyéndose como referente en la región y en el país.

Entre sus proyectos educativos se encuentra la Escuela “Raúl Arino” de Funes y la Escuela Secundaria Técnica en Industria de Procesos EESOPA N° 3183, en Alvear.