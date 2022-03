Los sindicatos locales de Amsafe y ATE realizaron un relevamiento sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas rosarinas en el inicio del ciclo lectivo 2022.

El informe se enfoca en cuestiones esenciales como son la provisión de agua, el servicio eléctrico y el suministro de gas; a las que se agregaron el estado de las instalaciones eléctricas, las condiciones de los baños, la existencia de ventilación cruzada, la cantidad adecuada de aulas, si cuentan con servicio de comedor y/o copa de leche y si la escuela está en obras.

Según el relevamiento, de un total de 223 escuelas relevadas, en 137 no funciona el servicio de gas; en 81 hay problemas con las instalaciones eléctricas y en 13 directamente no tienen servicio eléctrico.

Además, en 81 instituciones no hay baños en condiciones, en 71 la provisión de agua no es adecuada (y en 9 es nula) y hay un 41% de las escuelas relevadas que no tienen aulas suficientes para los alumnos matriculados en dicho establecimiento.

Con respecto a las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus, 92 establecimientos no cuentan con ventilación cruzada.

"El relevamiento muestra claramente que no están garantizadas las condiciones mínimas de enseñanza/aprendizaje en un importante número de escuelas del departamento Rosario, o que tienen serias falencias. Sobre todo en las zonas que crecieron exponencialmente (oeste y norte de nuestra ciudad) que no se adecuaron los servicios esenciales, con consecuencias que se manifiestan diariamente con baja presión de agua, cortes de luz, falta de gas para calefaccionarse o poner en funcionamiento los comedores escolares tan necesarios en un escenario post pandémico de crisis social y económica", señalaron desde Amsafe y ATE Rosario.

"Instamos a que el Ministerio de Educación y el gobierno provincial ponga en marcha un plan integral de mantenimiento y refacción de los edificios escolares y que garanticen los servicios esenciales para el pleno funcionamiento de cada institución", concluyeron los sindicatos.