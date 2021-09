El gobierno de la provincia dará inicio este jueves a una nueva instancia de negociaciones paritarias con los representantes de los docentes y trabajadores estatales que tendrá su continuidad el lunes próximo con los sindicatos de la sanidad provincial

La primera partida de reuniones será virtual, durante esta mañana a partir de las 11, con la participación de los gremios docentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y las autoridades de la cartera educativa a cargo de Adriana Cantero.

Por la tarde a las 17, pero de manera presencial, será el turno de los estatales, con los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la sede del Ministerio de Economía en la ciudad de Santa Fe

En tanto, desde el Ministerio de Trabajo santafesino informaron que además, el próximo lunes desde las 11, será el turno de los trabajadores de la salud pública provincial representados por la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y por el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus).

Con esas negociaciones dará inicio a la revisión de la pauta salarial que se firmó en marzo, cuando los gremios recibieron un aumento escalonado del 35%.

Desde Amsafe, la secretaria adjunta Adriana Monteverde indicó a Rosarioplus.com que llegan a esta paritaria después de un largo período de reclamos a un “gobierno que no reacciona a la velocidad que merece un momento tan complejo como este”, en medio de una pandemia. La perspectiva no es sólo recuperar el salario sino ganarle a la inflación, por eso vamos con ese reclamo y veremos qué es lo que tiene el Gobierno para decir. Nosotros vamos manifestar esto como ya lo hicimos en varias oportunidades, después definiremos entre todos en base a las propuestas que nos hagan qué decisión tomamos”, adelantó.

En esa misma línea se pronunció el secretario general de Sadop Martin Lucero e indicó que esta paritaria tiene como eje central la discusión salarial, porque otros temas fueron tocados. “En ese contexto la paritaria tiene que tener el piso de la paritaria federal de 10 o 12 puntos, lo que es importante es cerrar porque la paciencia tiene un límite”, manifestó.

Y señaló luego: “Ellos tienen que cumplir el compromiso, que los sueldos le iban a ganar la inflación, los mecanismos los tienen ellos, lo concreto es que si los sueldos no le ganan a la inflación el Gobierno nos miente”.

Después, ante la consulta de este medio, Fernanda Boriotti, secretaria general de Siprus, sostuvo: “Tenemos la claridad de no haber cesado en los reclamos en toda la pandemia, donde los trabajadores de la salud pusimos hasta la que no tenemos o la vida misma, hemos perdido salarios y no hemos sido cuidados”.

La dirigente de la salud volvió a reclamar sobre la incorporación de las sumas en negro a salario. “Esperemos se revienta a algunas de estas situaciones y se empiece a hablar de un aumento por encima de la inflación y el cumplimiento de acuerdos previos como el cambio de escalafón, donde vemos una falta de decisión política en esto, como también en los pases a planta y el pago de deuda a compañeros que les deben adicionales”, detalló.

También desde el sector de la salud, la representante de Amra, Sandra Maiorana dijo que la decisión de su gremio es escuchar el ofrecimiento, pero teniendo en claro que “se debe conservar el poder adquisitivo, que además debería estar por encima del índice inflacionario establecido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Cencos (Ipec). Al igual que Boriotti reclamo la presentación del proyecto de ley para el pase a planta permanente, acuerdo firmado en septiembre de 2020.

Por su parte desde ATE, Jorge Hoffman, consideró que “es momento de recuperar el salario” para “defender los intereses de los trabajadores y de los sectores medios que vienen perdiendo en los últimos años”. Y dijo en este marco que cabe la necesidad que el salario “sea un instrumento para reactivar en consumo”, tan como lo platea en estos momentos el gobierno nacional

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Ipec, y que es tomado como parámetro en las paritarias, aumentó un 2,8% en agosto, con lo cual en los primeros ocho meses del año tuvo un alza del 33,8%, en tanto en los últimos doce meses llegó al 53,2%.