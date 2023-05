La librería Homo Sapiens propone este viernes 19 un debate abierto sobre la educación y sus circunstancias, a partir de la presentación de un libro titulado de manera inquietante: El imposible oficio de educar, de Diego Gurvich.

El encuentro propuesto, con entrada libre y gratuita, está previsto a las 18.30, con la presencia del autor compartiendo mesa con la diputada provincial y ex ministra de Educación Claudia Balagué, y el secretario gremial de Amsafé, Paulo Juncos, en el auditorio Rodolfo Shcoler, de la librería sita en Sarmiento 829.

El imposible oficio de educar compila cuatro textos, escritos casi en paralelo en los últimos dos años. Los cuatro, cada uno a su modo, se pretenden “ensayos”; se trata en cada caso de ideas que prueban suerte en la dinámica misma del pensamiento e intentan interpelar las prácticas y las políticas educativas y sus contornos y dejarse interpelar por ellas simultáneamente.

Cada capítulo se organiza en torno a preocupaciones que no suelen ocupar primeras planas; tanto los temas en sí como los abordajes propuestos se ubican más bien en la periferia de la dimensión educativa. Sin embargo, no renuncian a disputar prácticas y sentidos para construir una educación más atenta a las infancias y las juventudes que la transitan (y las que no); una educación más justa, solidaria, emancipadora; una educación que aporte a construir una sociedad más digna para todas y todos.

Del autor

Diego Gurvich es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Es Coordinador de proyectos socioeducativos de la Dirección de Infancias y Familias de la Municipalidad de Rosario. Ha participado en las investigaciones educativas “Inclusión y escolarización de adolescentes y jóvenes en la ciudad de Rosario” (Unicef/UNR, 2012) y “Educación, memoria y dictadura en la escuela media. La transmisión escolar de la historia reciente en el sur de la provincia de Santa Fe” (ISFD 28/UNR). Fue Director Provincial de Planificación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe (2014-2019) desde donde fue referente pedagógico provincial del Programa Escuela Abierta e integrante del equipo editorial de la colección “Redes de tinta”. Es autor del libro Crónicas de educación en Pandemia de la Editorial Homo Sapiens (Rosario, 2021). Forma parte del equipo de conducción del Programa “Otra Vuelta UNR. Nuevas trayectorias educativas para la educación secundaria de jóvenes y adultos en entornos virtuales” de la Universidad Nacional de Rosario.