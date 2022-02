El titular de Amsafe departamento Rosario, Gustavo Terés, manifestó un categórico rechazo a la propuesta salarial efectuada por el gobierno provincial el martes, que contempla un incremento del 41.7% en cuatro tramos.

Todavía falta someter la oferta a consideración de las bases, pero el referente del gremio ya adelantó que entre sus pares no cabe la posibilidad de aval al cronograma de aumentos.

"Este gobierno esperaba la paritaria nacional para hacer una propuesta que está debajo de los porcentajes de la paritaria federal, una falta de respeto y de seriedad total", señaló en diálogo con Sí 98.9.

Consultado por los pasos a seguir por parte del gremio, comentó que este miércoles tendrán lugar las asambleas con las bases departamentales y el sábado habrá asamblea provincial. "Ahí se definirán las acciones a seguir pero el rechazo es unánime", adelantó.

Por otra parte, apuntó a los funcionarios provinciales y consideró que "el enojo viene de antes, ya que no hubo acompañamiento y hubo decisiones autoritarias".

En ese sentido, detalló: "El Ministerio de Educación no tiene proyecto educativo y no cuida a sus docentes. Esto finalmente se resuelve en el Ministerio de Economía, la ministra está pintada en la paritaria, parece que no tiene representación y se está para la foto".

El próximo paso será la consulta con las bases, pero es casi un hecho que las escuelas públicas no arrancarán las clases el próximo miércoles 2 de marzo. Resta saber qué medida de fuerza adoptará el sindicato.