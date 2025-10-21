El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades públicas de todo el país, denunciará en la Justicia al Gobierno nacional por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y promulgó de forma parcial el Ejecutivo. Además, desde el organismo anticiparon que se llevarán a cabo medidas de fuerza a nivel nacional.

A través del Decreto 759/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero suspendió su ejecución hasta que "el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".

“Queremos que se cumpla la ley; nos preocupa esta decisión que tomó el Gobierno”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y anticipó que el CIN denunciará ante la Justicia al Ejecutivo por no aplicar la normativa que aprobó el Congreso Nacional.

Respecto a la decisión del presidente Javier Milei, el integrante del Consejo Interuniversitario Nacional afirmó: “No es cierto que el Gobierno no pueda reorientar partidas para cumplir con la ley”. “No hay voluntad de resolver un problema grave”, apuntó, en diálogo con LT8.

Por último, Bartolacci anticipó que, si no se cumple con la ley que votó la Legislatura, "corre peligro el desarrollo normal de las actividades en el ámbito universitario".