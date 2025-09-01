Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron un proyecto en el Consejo Directivo para repudiar el concurso “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland”, impulsado por la embajada del Reino Unido en Paraguay, Uruguay y Argentina. La propuesta cuestiona la iniciativa por considerar que busca debilitar el reclamo histórico y legítimo de soberanía de nuestro país sobre las islas.

El concurso establece como requisito que el ganador sea activo en redes sociales y comparta su experiencia de “intercambio cultural” en las Malvinas, con todos los gastos cubiertos. Para los estudiantes de la agrupación Febo Asoma, esta estrategia constituye “una maniobra política tendiente a legitimar el colonialismo británico” en el Atlántico Sur. Así lo expresó el concejero estudiantil Joaquín Olmedo.

En los fundamentos del proyecto, los impulsores remarcan que la Causa Malvinas es una política de Estado y una causa nacional que trasciende a los distintos gobiernos. En ese sentido, sostienen que la facultad, como institución pública nacional, tiene la responsabilidad de reafirmar la defensa de la soberanía y de la memoria histórica.

El texto propone que la facultad emita un comunicado institucional en repudio al concurso y, al mismo tiempo, ratifique el derecho soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Además, se solicita que la casa de estudios se abstenga de otorgar avales o declaraciones de interés institucional a cualquier iniciativa que implique validar este tipo de concursos. También se plantea derivar el proyecto al Consejo Superior de la UNR, para que se exprese en el mismo sentido y brinde su acompañamiento.

Los estudiantes recordaron que universidades nacionales como la de Quilmes, Tierra del Fuego, Avellaneda y Lanús ya se pronunciaron en contra de la convocatoria. De ese modo, buscan que la UNR se sume a este posicionamiento conjunto en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.