Luego de que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sugiriera la posibilidad de recuperar durante los fines de semana los días de clases sin presencialidad de las últimas jornadas, el sindicato que nuclea a los docentes de colegios privados, Sadop, salió con los tapones de punta a oponerse y afirmó que “no hay nada que recuperar”.

El secretario general de Sadop, Martín Lucero, fue el primero que respondió ante el esquema que tiene en mente el gobernador: “No estamos de acuerdo para nada en recuperar los días de clases los sábados, domingos y feriados, esencialmente porque nunca se dejó de dar clases ni en los peores momentos de la pandemia”.

Además sostuvo que si esta semana en Rosario y San Lorenzo hubo clases virtuales “fue por decisión exclusiva del gobierno de Santa Fe”. “El mismo gobierno que estableció un protocolo para que el vínculo nunca se corte, entonces reconoce que clases con conexión hay todos los días, sea o no presencial. No se entiende qué quiere recuperar. No hay absolutamente nada que recuperar”, sostuvo.

“Lo que se debe tratar es salir de la agenda de los medios de Buenos Aires que hicieron del debate de la presencialidad una política de Estado. El año pasado los docentes estaban encerrados, usando sus computadoras, pagándose internet, la luz, adoptándose a la situación con chicos que no podían conectarse, etc, y en ningún momento se dejó de dar clases presenciales o virtuales”.