El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, ratificó este sábado la oferta salarial que había fijado a los docentes sin proponer así una oferta superadora, pero llamó a una nueva reunión para el miércoles próximo.

Aseguró la liquidación de los aumentos salariales en el marco de la paritaria docente sin cambiar su postura, luego de dos jornadas de paro y una semana de movilizaciones en toda la provincia por parte de los gremios de públicos y privados en reclamo de una nueva oferta.

"Ratifico lo que se vino sosteniendo en forma invariable, en el sentido de que los mismos no alcanzan a aquellos gremios que no aceptaron la oferta salarial. Esto es por una sencilla razón, y es que la negociación requiere acuerdo que en este caso no existe", aseguró Pusineri en un comunicado oficial difundido a los medios.

"La existencia de una norma general permite proceder a liquidar los incrementos para quienes sí estuvieron de acuerdo, lo que se encuentra normativamente dispuesto", informó el titular de la cartera laboral. A todo el sector pasivo docente sí se le va a abonar el aumento como anunciamos el día viernes", detalló Pusineri más adelante.

Para finalizar, Pusineri informó que "los gremios que rechazaron la oferta salarial serán convocados el próximo miércoles 27 a las 10 horas para seguir dialogando, algo a lo que siempre estamos abiertos y predispuestos".