Luego de anunciar una falsa actualización de las partidas presupuestarias, el Gobierno nacional convocó a las autoridades de las 57 universidades nacionales a una reunión, que se realizará el próximo 30 de abril, para discutir el financiamiento de esas casas de estudio. Cabe aclarar que a pesar de la citación, la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril sigue en pie.

La convocatoria fue confirmada por la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y en representación de las instituciones académicas irán autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional.

"La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades", informó el Gobierno a través de un comunicado en el que también se indicó que "se oficializará el cronograma de pagos a Hospitales Universitarios".

El Ministerio de Capital Humano también informó que, además del aumento presupuestario del 140% en dos tramos, "se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661".

Lo que ocurrió, según fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional, fue que el Gobierno aún no realizó la propuesta formal sobre lo anunciado (por ejemplo, el 70% que correspondía a marzo no aparece en ningún lado). Por lo tanto, las universidades continúan en la emergencia prespuestaria declarada a mediados de abril, y se mantiene el plan de lucha del cuerpo docente, no docente y de estudiantes.