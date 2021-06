Los estudiantes de 46.117 establecimientos educativos de la Argentina mantiene sus cursadas en distintas modalidades de presencialidad, mientras que en los restantes 15.295 continúa la educación a distancia debido a las medidas de cuidado para prevenir los contagios de coronavirus.



El Ministerio de Educación informó que si el parámetro se toma por población estudiantil, de un total de 11.566.504 estudiantes, el 74% (8.602.519) tienen alguna forma de presencialidad y el 26% (2.963.985) mantiene clases a distancia.



La cartera educativa presentó el tercer informe de monitoreo sobre la situación de la presencialidad escolar durante 2021, elaborado por el Observatorio del Retorno Presencial a las Aulas en torno a tres dimensiones: situación de la presencialidad; vacunación de personal docente y auxiliares; y casos registrados de coronavirus en los establecimientos educativos.



En cuanto a la consideración de los departamentos como unidad de análisis, del total de 523, en el 66% (343) hay alguna forma de presencialidad mientras que en un 34% (180) la educación es no presencial.



En relación a la vacunación docente, el informe indicó que 1.055.556 de trabajadores y trabajadoras han recibido al menos una dosis, lo cual equivale al 71% de las y los docentes de todo el país; 509.746, un 34%, han sido vacunados con ambas dosis.



Además, a través de la Plataforma Cuidar Escuelas, los establecimientos educativos notificaron los casos positivos o sospechosos de coronavirus de la población de estudiantes y docentes que asisten a las aulas.



Relevadas 34.662 escuelas, con un total de 8.286.158 estudiantes que aportaron información, representan el 59% de las alumnas y alumnos que se encuentran asistiendo de forma presencial en todo el país, lo que equivale a unos 4.849.219 estudiantes.



Se han notificado un total de 113.385 casos positivos entre el 14 de marzo -fecha en la que se puso en marcha la iniciativa- y el 19 de junio, de los cuales 63.777 corresponden a estudiantes, 42.858 a docentes y 6.750 a no docentes. Estos números equivalen a un 1,3% en el caso de estudiantes y a un 5,5% de las y los docentes y no docentes que asisten de forma presencial a las aulas.



El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo en la presentación del informe: “Promovemos la presencialidad cuidada en todo el territorio argentino. Por ello, acompañamos a todas aquellas jurisdicciones en que, habiéndose cumplido los parámetros objetivos sanitarios de tasa de incidencia y ocupación de camas UTI, se ha regresado a las aulas”.



Y agregó que seguirán "relevando y analizando los datos objetivos para la mejor toma de decisiones que nos permitan fortalecer y robustecer nuestro sistema educativo”.



Este reporte fue realizado con información relevada por la Secretaría General del Consejo Federal de Educación y la plataforma Cuidar Escuelas.