Este jueves, polémica mediante, volvieron a las aulas algunos estudiantes de escuelas secundarias y se sumaron al nivel primario e inicial que habían retomado en los últimos días. Los docentes universitarios saben que son los próximos y ya comenzaron a ponerle condiciones al gobierno provincial para volver a la presencialidad.

“Desde que se suspendieron las actividades presenciales en todo el ámbito de la UNR, un 16 de marzo de 2020, se pasó a trabajar virtualmente, salvo algunas situaciones donde la situación epidemiológica lo permitió”, recordó el secretario gremial de COA, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR.

En ese sentido, Gayoso señaló que "ansiamos la presencialidad" pero "no estamos dispuestos a una vuelta descuidada en la cual no se ponga en riesgo la salud de nadie no solo del colectivo docente sino de todos”.

Para poder asegurar esto, COAD exige la doble vacunación de todos los docentes. “No se puede exigir a nadie que vaya a trabajar presencialmente hasta tanto no tenga las dos dosis colocadas de la vacuna y el tiempo suficiente para desarrollar anticuerpos para exponernos en ámbitos de alto riesgo como son las facultades y las escuelas”, argumentó.

Además, el gremio resaltó la situación de los docentes con comorbilidades. "Se está viendo que en muchos casos de este tipo las dos dosis no son suficientes y se corre un riesgo grande de enfermarse al seguirse dando altos índices de circulación viral”, indicó Gayoso. Y agregó que para que este sector "vuelva a las aulas debe darse la inmunidad de rebaño que esto implica un 80 por ciento de la población vacunada".

Por otro lado, COAD insiste con los protocolos sanitarios y pide que sean consensuados “como se vino haciendo y dieron buenos resultados”.

“No estamos dispuestos a perder a un compañero o compañera mas por eso entendemos que lo prioritario debe ser cuidar la salud”, concluyó Gayoso y resaltó que "anhelamos a la mayor presencialidad posible en este marco de cuidado".

En las escuelas dependientes de la UNR sólo restan vacunarse unos 60 docentes, cuyo reclamo ya fue elevado a la cartera sanitaria. El resto ya recibió las dos dosis. Sin embargo, en las facultades el asunto va más lento ya que no fueron contemplados en el esquema inicial.

"Muchos han recibido las inoculaciones por sus profesiones pero queda un remanente importante y no hemos sido vacunados por ser docentes universitarios”, finalizó Gayoso.

A la par, el gremio viene reclamando la urgente renegociación salarial. Los universitarios han tenido como último acuerdo un 35 % escalonado a marzo 2022 y argumentan que este aumento "ya fue erosionado por la inflación”.