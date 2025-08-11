La docencia universitaria de todo el país inició este lunes un paro nacional de cinco días que incluye a la UNR. La medida fue resuelta en el Plenario de Secretarixs Generales de la CONADU y busca visibilizar el rechazo al ajuste presupuestario, la caída del salario real y el desfinanciamiento de la universidad pública y la ciencia nacional.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), que tuvo un rol activo en la definición de la medida, subrayó que “el paro de semana completa representa una profundización del plan de lucha, con una perspectiva unitaria y federal”. “Nos organizamos y profundizamos el plan de lucha, contra el ajuste salarial y el ataque a la universidad pública y la ciencia nacional”, señalaron.

Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se suma con un paro universitario de 48 horas para este lunes y martes.

𝑭𝒂𝒈𝒅𝒖𝒕 𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑹𝒐𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 on Instagram: "‼️𝐅𝐀𝐆𝐃𝐔𝐓 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐢𝐨́ 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝟒𝟖 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐔𝐓𝐍 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬🚨 🗓️Será el lunes 11 y martes 12 de agosto y está enmarcado dentro un plan de lucha de 120hs 📌La Comisión Ejecutiva Nacional decidió, luego de analizar la encuesta, lanzar un plan de lucha por 120 horas en el inicio del segundo cuatrimestre. El mismo consiste en medidas de acción directa en las primeras 48 horas; así se llevará adelante un paro nacional, sin asistencia a los lugares de trabajo. Dicho mandato proviene de una consulta nacional realizada por FAGDUT, que tuvo más de 1.100 votantes a lo largo y ancho del país y que arrojó como preferidas las opciones de paro por 48 horas (14 seccionales votaron en este sentido) y paro por 120 horas (8 seccionales escogieron esta opción). En este sentido, en la tarde del martes se reunirán nuevamente las autoridades del gremio para definir la continuación y profundización de las medidas gremiales, en base a las respuestas obtenidas hasta ese momento por parte del Gobierno Nacional al pedido de la reapertura de paritaria salarial. Asimismo, cabe señalar que se avanzará por la vía judicial para reclamar por los derechos. Por un lado se celebra la media sanción en Diputados a la Ley de Financiamiento que se está impulsando en el Congreso pero por otro lado, se sostiene que los salarios no pueden esperar los tiempos legislativos, por lo cual se insta a toda la comunidad docente a que se pueda comprometer con este plan de lucha para el segundo cuatrimestre difundiendo y amplificando las medidas decididas. 📌ᴘʟᴀɴᴏ ʟᴏᴄᴀʟ 🗣️Desde FAGDUT Rosario recuerda que no solo se visibilizará la medida de fuerza ante los medios de comunicación sino también se reforzará fuertemente un trabajo de visibilidad de la medida en las aulas de la Facultad concientizando al alumnado la situación compleja que atraviesa la universidad pública, los días restante (miércoles y jueves) tras el paro de 48 horas."

Consulta federal

Durante el mes de junio, el Frente de Asociaciones de Base (FAB) en CONADU que reúne a gremios de docentes universitarios de todo el país promovió una consulta federal para conocer “El ajuste a las universidades en primera persona”.

Con respecto al pluriempleo, subrayan que una de las situaciones que se repite es la búsqueda de nuevos ingresos a partir de sumar horas de trabajo dentro o fuera de la docencia. La consulta da cuenta de que el 66% buscó nuevos empleos, en la docencia el 29%, fuera de ella 22% y el resto (16%) en ambas actividades.

Además, destacan que el 79% restringió la compra de vestimenta y el 70% el equipamiento o reparación de sus viviendas. Incluso consumos básicos e impostergables se han visto reducidos: un 40% redujo o limitó gastos en alimentación y un 22% en cuidados de salud.

Por otro lado, el relevamiento señala que un 58% limitó intervenciones o participación en congresos, un 42% en formación académica de posgrado o similares, un 28% en tareas de investigación, un 25% en compra de materiales didácticos y un 15% en tareas de extensión universitaria.

Por último, indican que el 39% de las personas declararon que tienen menos tiempo disponible para su familia y el 15% creen que “la calidad de los cuidados se vio afectada”.