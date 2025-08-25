Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en COAD, cumplirán desde este martes un nuevo paro de 48 horas, que se extenderá hasta el miércoles. La medida forma parte de un cronograma de huelgas rotativas definido por tres semanas consecutivas, con paros ya realizados los días 21 y 22, y nuevas fechas fijadas para el 1 y 2 de septiembre.

El gremio destacó que la protesta se da tras una importante conquista: la aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, que incorpora varias de las demandas que vienen impulsando: una recomposición salarial del 40% para recuperar el nivel de noviembre de 2023, la reapertura de la paritaria y el refuerzo del presupuesto universitario en becas, funcionamiento e investigación.

“La aprobación de esta Ley, sabemos, es un nuevo punto de partida para la pelea que protagonizamos. Ante el seguro veto presidencial, precisamos fortalecer nuestro plan de lucha como colectivo docente y junto a toda la comunidad universitaria”, advirtieron desde COAD.

Y remarcaron que las demandas “son convergentes con lo planteado por dicha Ley, pero no pueden esperar a su aplicación. La degradación salarial nos obliga a pelear ahora por la reapertura de la paritaria y por un aumento que recomponga el poder adquisitivo de nuestros sueldos".

Cabe señalar que la continuidad del plan incluye no sólo las medidas de fuerza, sino también actividades de visibilización y la preparación de una gran Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 3 de septiembre.

