Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en COAD, realizarán un nuevo paro este jueves, que será acompañado con una jornada de protesta en la plaza San Martín (Córdoba y Dorrego). La medida se enmarca en el reclamo por recomposición salarial y en el rechazo al ajuste presupuestario por parte del Gobierno nacional.

La decisión fue adoptada en la asamblea gremial realizada este miércoles por la tarde. “A través de una contundente votación, los docentes de la UNR definimos una nueva jornada de acción y de protesta. Profundizamos la lucha y hacemos fuerza en las calles, que los senadores escuchen el grito de todos los argentinos: la universidad pública y gratuita es una conquista y un derecho de todo el pueblo argentino, ¡rechacen el veto de Milei!”, señalaron desde COAD.

Además del paro por 24 horas, los docentes llevarán a cabo una protesta, con dos clases públicas, desde las 11 horas en la plaza San Martín (Córdoba y Dorrego). En dicho lugar se transmitirá en vivo la sesión del Senado de la Nación donde se tratará el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

@coad.docentesunr on Instagram: "Jueves 2 de octubre: PARO DOCENTE Y JORNADA DE LUCHA 📣📣 ¡No al veto a la Ley de Financiamiento Universitario! A través de una contundente votación, lxs docentes de la UNR definimos una nueva jornada de acción y de protesta. Profundizamos la lucha y hacemos fuerza en las calles, que lxs senadores escuchen el grito de todxs lxs argentinxs: la universidad pública y gratuita es una conquista y un derecho de todo el pueblo argentino, ¡rechacen el veto de Milei! Convocamos a todxs desde las 11hs. en Plaza San Martín (Córdoba y Dorrego): 🔺CLASES PÚBLICAS🔺 🔷14H. GUSTAVO GARCÍA ZANOTTI: "Motosierra desigual: ¿para quienes sí hay presupuesto y para quienes no hay presupuesto? Análisis de la Ley de Financiamiento Universitario en el contexto de la política fiscal del gobierno liberal" 🔷15H. COLECTIVOS DE TRABAJADORXS Y JUBILADXS: "Todxs con la misma bandera: luchamos en las calles para frenar al gobierno en el congreso" 🔺 ESTAMPA DE REMERAS y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA SESIÓN DEL SENADO"