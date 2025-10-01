Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en COAD, realizarán un nuevo paro este jueves, que será acompañado con una jornada de protesta en la plaza San Martín (Córdoba y Dorrego). La medida se enmarca en el reclamo por recomposición salarial y en el rechazo al ajuste presupuestario por parte del Gobierno nacional.

La decisión fue adoptada en la asamblea gremial realizada este miércoles por la tarde. “A través de una contundente votación, los docentes de la UNR definimos una nueva jornada de acción y de protesta. Profundizamos la lucha y hacemos fuerza en las calles, que los senadores escuchen el grito de todos los argentinos: la universidad pública y gratuita es una conquista y un derecho de todo el pueblo argentino, ¡rechacen el veto de Milei!”, señalaron desde COAD.

Además del paro por 24 horas, los docentes llevarán a cabo una protesta, con dos clases públicas, desde las 11 horas en la plaza San Martín (Córdoba y Dorrego). En dicho lugar se transmitirá en vivo la sesión del Senado de la Nación donde se tratará el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.